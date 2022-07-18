الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا نهاراً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط نهاراً مثيرة للغبار.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون متوسطا يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والثاني عند الساعة 05:21 والجزر الأول عند الساعة 11:11 والثاني عند الساعة 23:24 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:56 والثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 20:44 والثاني عند الساعة 08:08 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 34 50 30

دبي 43 32 60 25

الشارقة 42 32 70 30

عجمان 41 33 80 30

أم القيوين 41 31 75 35

رأس الخيمة 41 31 55 30

الفجيرة 36 32 80 40

العين 40 31 55 25

ليوا 44 30 65 25

الرويس 46 32 75 25

السلع 45 33 80 30

دلما 40 31 80 45

طنب الكبرى 38 31 80 35

طنب الصغرى 38 31 80 35

أبو موسى 38 32 80 35

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