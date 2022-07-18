رئيس الدولة: فرنسا حليف إستراتيجي لدولة الإمارات

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،أن فرنسا صديق وحليف إستراتيجي لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن العلاقة التاريحية بين البلدين تميزت بالمواقف الثابتة والتعاون المثمر في العديد من المجالات.

وقال سموه على حسابه في "تويتر":"فرنسا صديق وحليف إستراتيجي لدولة الإمارات، تميزت علاقاتنا التاريخية بالمواقف الثابتة والتعاون المثمر في العديد من المجالات، واليوم أعبر عن سعادتي بزيارة باريس العريقة ولقاء صديقي الرئيس إيمانويل ماكرون .. ماضون في تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهارا."

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