محمد بن زايد يبدأ زيارة دولة إلى فرنسا

المصدر: البيان

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بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم الاثنين زيارة دولة إلى فرنسا.

وصول موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، حفظه الله، إلى قصر ليزينفاليد أول محطات الزيارة التاريخية لـ #فرنسا ​

السلام الوطني الإماراتي استقبالاً لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد في قصر ليزنفاليد بباريس.

مراسم رسمية لاستقبال #رئيس_الدولة في قصر ليزنفاليد في #باريس



صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد رئيس الدولة يرحب بمستقبلي سموه في قصر ليزنفاليد في باريس

موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد متوجها إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد متوجها إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون#الامارات #فرنسا #محمد_بن_زايد_في_فرنسا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qSoINe4Z1C — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022

متوجهاً إلى قصر الإليزيه .. موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد حيث سيكون في مقدمة مستقبليه الرئيس الفرنسي

متوجهاً إلى قصر الإليزيه .. موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد حيث سيكون في مقدمة مستقبليه الرئيس الفرنسي#الامارات #فرنسا #محمد_بن_زايد_في_فرنسا#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/T6SICz4b28 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022

الرئيس الفرنسي يستقبل صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان في قصر الإليزيه

بعد قليل .. يجري صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان محادثات مع نظيره الفرنسي #إيمانويل_ماكرون في قصر الإليزيه

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