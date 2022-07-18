محمد بن زايد يبدأ زيارة دولة إلى فرنسا

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم الاثنين زيارة دولة إلى فرنسا.

 

وصول موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، حفظه الله، إلى قصر ليزينفاليد أول محطات الزيارة التاريخية لـ #فرنسا ​

السلام الوطني الإماراتي استقبالاً لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد في قصر ليزنفاليد بباريس.

مراسم رسمية لاستقبال #رئيس_الدولة في قصر ليزنفاليد في #باريس
 

صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد رئيس الدولة يرحب بمستقبلي سموه في قصر ليزنفاليد في باريس

موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد متوجها إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

متوجهاً إلى قصر الإليزيه .. موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد حيث سيكون في مقدمة مستقبليه الرئيس الفرنسي

الرئيس الفرنسي يستقبل صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان في قصر الإليزيه 

بعد قليل .. يجري صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان محادثات مع نظيره الفرنسي #إيمانويل_ماكرون في قصر الإليزيه

 

 

 

 

 

 

 

طباعة Email
↑ أعلى