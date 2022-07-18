محمد بن زايد يبدأ زيارة دولة إلى فرنسا
بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم الاثنين زيارة دولة إلى فرنسا.
وصول موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، حفظه الله، إلى قصر ليزينفاليد أول محطات الزيارة التاريخية لـ #فرنسا
وصول موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، حفظه الله، إلى قصر ليزينفاليد أول محطات الزيارة التاريخية لـ #فرنسا #الامارات #محمد_بن_زايد_في_فرنسا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UJjWvDKzNR— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022
السلام الوطني الإماراتي استقبالاً لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد في قصر ليزنفاليد بباريس.
السلام الوطني الإماراتي استقبالاً لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد في قصر ليزنفاليد بباريس.#الامارات #فرنسا #محمد_بن_زايد_في_فرنسا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GEQmXBANNW— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022
مراسم رسمية لاستقبال #رئيس_الدولة في قصر ليزنفاليد في #باريس
مراسم رسمية لاستقبال #رئيس_الدولة في قصر ليزنفاليد في #باريس#محمد_بن_زايد_في_فرنسا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/A7BgZeEDwA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022
صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد رئيس الدولة يرحب بمستقبلي سموه في قصر ليزنفاليد في باريس
صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد رئيس الدولة يرحب بمستقبلي سموه في قصر ليزنفاليد في باريس#الامارات #فرنسا #محمد_بن_زايد_في_فرنسا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WLdhnGJrpF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022
موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد متوجها إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد متوجها إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون#الامارات #فرنسا #محمد_بن_زايد_في_فرنسا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qSoINe4Z1C— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022
متوجهاً إلى قصر الإليزيه .. موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد حيث سيكون في مقدمة مستقبليه الرئيس الفرنسي
متوجهاً إلى قصر الإليزيه .. موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد حيث سيكون في مقدمة مستقبليه الرئيس الفرنسي#الامارات #فرنسا #محمد_بن_زايد_في_فرنسا#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/T6SICz4b28— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022
الرئيس الفرنسي يستقبل صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان في قصر الإليزيه
الرئيس الفرنسي يستقبل صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان في قصر الإليزيه #الإمارات_وفرنسا #محمد_بن_زايد_في_فرنسا#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eGua10Y7i9— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022
بعد قليل .. يجري صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان محادثات مع نظيره الفرنسي #إيمانويل_ماكرون في قصر الإليزيه
بعد قليل .. يجري صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان محادثات مع نظيره الفرنسي #إيمانويل_ماكرون في قصر الإليزيه#الامارات #فرنسا #محمد_بن_زايد_في_فرنسا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4Dyg0gVX7K— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022