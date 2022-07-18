بدأ زيارة دولة إلى فرنسا.. رئيس الدولة يصل إلى قصر "ليزانفاليد" حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية

المصدر: وام

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وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى ساحة متحف الجيش الفرنسي الوطني في "قصر ليزانفاليد" في العاصمة الفرنسية "باريس" حيث بدأ سموه اليوم زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية تستغرق يومين.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة المتحف حيث كان في استقباله معالي سباستيان لوكونور وزير الدفاع الفرنسي .. وترافقه مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيبا بزيارة سموه .. ثم عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واستعرض ثلة من حرس الشرف التي اصطفت تحية لسموه .. وعرف قائد الحرس بالوحدات العسكرية المشاركة في مراسم الاستقبال.

كما زار سموه النصب التذكاري لنابليون بونابرت المقام في القصر.

موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد متوجها إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يغادر قصر ليزنفاليد متوجها إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون#الامارات #فرنسا #محمد_بن_زايد_في_فرنسا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qSoINe4Z1C — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 18, 2022

صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد رئيس الدولة يرحب بمستقبلي سموه في قصر ليزنفاليد في باريس

مراسم رسمية لاستقبال #رئيس_الدولة في قصر ليزنفاليد في #باريس

السلام الوطني الإماراتي استقبالاً لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد في قصر ليزنفاليد بباريس.

وصول موكب صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، حفظه الله، إلى قصر ليزينفاليد أول محطات الزيارة التاريخية لـ #فرنسا

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