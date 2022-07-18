المصدر: البيان

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سعياً لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش في العالم، تقرر منح بطاقة الخصومات "إسعاد" الصادرة عن القيادة العامة لشرطة دبي، مجاناً للحاصلين على الإقامة الذهبية الممتدة من خمس إلى عشر سنوات، والذين يزيد عددهم حتى الآن على 65 ألف شخص.

يأتي القرار في إطار سعي حكومة دبي إلى تهيئة الظروف التي تمكن هذه الفئة المميزة من الاستثمار والعمل والدراسة والعيش، بما تقدمه بطاقة "إسعاد" من مزايا عديدة تشمل مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والضيافة والترفيه والعقارات والمطاعم، وغيرها، حيث تقوم أكثر من 7327 شركة ومؤسسة تجارية داخل دولة الإمارات، و92 دولة حول العالم بتقديم عروض وتخفيضات مميزة وحصرية لحاملي البطاقة.

ويشمل القرار منح بطاقة "إسعاد" لحاملي الإقامة الذهبية من فئات: المستثمر العام والعقاري، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية في مجالات العلوم والمعرفة بمن فيهم العلماء، والمبدعون من أهل الثقافة والفن، والمخترعون والمدراء التنفيذيون والمتخصصون في المجالات التعليمية ذات الأولوية والرياضيون وحملة شهادة الدكتوراه والمتخصصون في مجالات الهندسة والعلوم، والطلبة النابغون، ورواد العمل الإنساني.

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن المبادرة تسهم في استقطاب أفضل الخبرات والمهارات المتميزة من مختلف دول العالم، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة دبي الأكثر جذباً لرواد الأعمال عالمياً، وقال: "تأتي هذه الخطوة نتيجةً للأداء المميز لفريق إسعاد ونجاحه في تنويع نشاطه ليشمل مختلف الجوانب الاجتماعية والإنسانية بما يتكامل مع الجهود الحكومية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة".

مقصد الكفاءات

من جهته، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي: "يسهم هذا القرار في تعزيز جاذبية الإمارات كمقصد رئيسي للكفاءات ورواد الأعمال والمبدعين من كل أنحاء العالم للعيش فيها والتمتع بالعديد من المزايا التي تمنحها الدولة لهم"، مشيراً إلى أن منح الإقامة الذهبية للعديد من الفئات المحددة، يتيح لهم فرصة العمل والعيش في أجواء مشجعة تمكنهم وأسرهم من الاستقرار طويل الأمد في أي من إمارات الدولة.

وجهة مثالية

إلى ذلك، قال سعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "في إطار المساعي الرامية لتأكيد مكانة دبي كالوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وكذلك استقطاب الكفاءات والمميزين في شتى المجالات، تتكاتف كافة الجهود من أجل توفير البيئة المناسبة لهم حتى يعيشوا في دبي بكل راحة ويسر، في ظل ما تتمتع به المدينة من مقومات فريدة، وبنية تحتية متطورة، وخدمات راقية، وأسلوب حياة عصري تجعلها الوجهة المثالية لكل من يبحث عن التميز والأفضل، وحكومة دبي حريصة على تقديم مزايا إضافية لهذه الفئة حتى يتمكنوا من الاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة لديهم والتي تشمل مختلف مناحي الحياة".

نسخة إلكترونية

من جانبها، قالت منى محمد العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي: "يسعدنا أن نكون ضمن الكثير من الدوائر والجهات الحكومية التي قدمت وتقدم مميزات متنوعة لحاملي الإقامة الذهبية"، مشيرة إلى أن البطاقة الممنوحة ستكون بنسختها الإلكترونية حيث سيتم ارسال رسالة نصية تحمل التفاصيل الكاملة حول ذلك، إلى الحاصلين على الإقامة الذهبية من الفئات المحددة.

وأكدت العامري أن "إسعاد" ستتيح كماً كبيراً جداً من العروض والخصومات الحصرية والمميزة داخل دولة الإمارات وخارجها.

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