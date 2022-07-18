حمدان بن محمد يطلق استراتيجية دبي للميتافيرس

المصدر: البيان

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أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم استراتيجية دبي للميتافيرس، مشيراً سموه إلى أنها الثورة القادمة في المجال التكنولوجي والاقتصادي والتي ستؤثر في كافة مناحي الحياة خلال العقدين القادمين.

وأوضح سموه أن في دبي 1000 شركة تعمل حالياً في هذا القطاع البالغ إسهامه 500 مليون دولار في الاقتصاد الوطني، وسط توقعات أن يرتفع بقوة خلال الفترة القادمة.

وقال سموه إن الهدف من إطلاق خطة متكاملة للميتافيرس في هذا الوقت المبكر لهذه التقنية أن تكون دبي ضمن العشر مدن الأوائل التي ستشكل هذا القطاع عالمياً.

وأكد سموه أن دبي كانت وستبقى سابقةً غيرها عالمياً. لأن محمد بن راشد أثبت للعالم مراراً وتكراراً صواب رؤيته المستقبلية والتنموية التي صنعت دبي.

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