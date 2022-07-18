تنويه مهم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول خدمة التصديق الالكتروني

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الاثنين، أن خدمة التصديق الالكتروني ستقدم عبر القنوات الرقمية فقط للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من اليوم 18 يوليو 2022. بينما ستقدم خدمة التصديق الالكتروني لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين عبر الاتصال على الرقم: +97180044444

وأوضحت الوزارة خطوات خدمة التصديق الالكتروني عبر الرابط هنا.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد حرصت على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة لتوفير باقة من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين تمثّلت بالاستباقية وتوصلت إلى الجاهزية عبر استثمارها للتقنيات المتطورة وتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية المتطلبات اليومية للمتعاملين مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية.

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