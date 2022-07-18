السوق الشعبي في «ليوا للرطب».. منتجات تعكس التراث وتحتفي بالنخيل

المصدر: الظفرة - وام

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يقدم السوق الشعبي في مهرجان ليوا للرطب بدورته الثامنة عشرة 2022، منتجات متنوعة ومتعددة تعكس طيفاً متنوعاً من التراث الإماراتي وتحتفي بالنخيل من خلال عرض المنتجات المرتبطة به. وتستمر فعاليات ومسابقات المهرجان حتى 24 يوليو الجاري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وقال عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان إن السوق الشعبي في المهرجان يضم 132 محلاً متنوعاً ويقدم للجمهور العديد من الصناعات التقليدية الإماراتية، والمأكولات الشعبية والمواد التموينية والقهوة العربية، ومنتجات النخيل من رطب وتمر وغيرها، والحلويات والعطور والبخور وحلي النساء، بالإضافة إلى الملابس والمشغولات اليدوية وغيرها الكثير.

محاضرتان

على صعيد متصل ينظم نادي تراث الإمارات محاضرتين بعنوان «الأهازيج الشعبية المرتبطة بتراث النخيل» و«نخيل التمر في كتابات الرحالة»، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة جناح النادي في مهرجان ليوا للرطب 2022.

قال سعيد بن علي المناعي مدير إدارة الأنشطة، إن نادي تراث الإمارات من أقدم المؤسسات والجهات التي تشارك بانتظام في المهرجانات التراثية المختلفة، لافتاً إلى أن للنادي حضوراً مشهوداً. وأوضح المناعي أن من ضمن الورش الحرفية المتنوعة لجناح النادي ورشة سف الخوص، التي تعكس الاستخدام الأمثل لمشتقات النخيل من الخوص وتحويلها إلى تحف فنية.

من جهتها أشارت فاطمة المنصوري مديرة إدارة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، إلى أن المشاركة في المهرجان، تأتي تأكيداً على حضور نادي تراث الإمارات الدائم في المناسبات والفعاليات التراثية بالدولة .

مشاركات

تبدأ لجنة تحكيم مزاينة الرطب في مهرجان ليوا للرطب، اليوم، استلام وتحكيم المشاركات في مسابقات مزاينة الشيشي وسلة وفواكه الدار والتين (الأحمر والأصفر)، فيما سيتم الإعلان عن النتائج في اليوم التالي.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 15 جائزة لمزاينة رطب الشيشي بقيمة 397 ألف درهم، و3 جوائز لمسابقة سلة فواكه الدار بقيمة 400 ألف درهم، و10 جوائز لمسابقة التين الأحمر بقيمة 117 ألف درهم، و10 جوائز لمسابقة التين الأصفر بقيمة 117 ألف درهم.

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