جميلة الزعابي.. 717 ساعة تطوعية أكسبتها «النجومية»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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شاركت الطالبة المواطنة جميلة الزعابي في الأعمال التطوعية منذ الصغر، حين كانت تدرس في الصف الرابع الابتدائي، وحازت مرتين على جائزة نجوم التطوع في دورتين مختلفتين، عندما كانت طالبة في عام 2019 - 2021، كما ظفرت خلال العام الجاري، على جائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها التاسعة عشرة، عن فئة الطالب الجامعي، وتم تكريمها أخيراً، حيث تطوعت بـ 717 ساعة، كما شاركت في أعمال تطوعية مختلفة، منها الرياضية والخيرية والإنسانية والصحية والبيئية.

طفولة مبكرة

وقالت جميلة الزعابي، والتي تدرس بجامعة الشارقة تخصص طفولة مبكرة لـ (البيان): إنها بدأت الأعمال التطوعية منذ وقت مبكر، بفضل مساعدة والديها، حيث كانت حريصة على الوجود معهما في الأعمال التطوعية والخيرية، ما أدى إلى صقل شخصيتها، وأكسبها العديد من المهارات والخبرات، إضافة إلى الثقة بالنفس، والقدرة على التعامل مع مختلف فئات المجتمع، نسبة لتطوعها في مختلف المجالات الاجتماعية والخيرية والوطنية والرياضية وخلافها، مبينة أن أبرز الأعمال التطوعية التي نفذتها خلال العام المنصرم وشاركت فيها، مبادرة توزيع الثلج على العمال، تلك المبادرة التي نظمتها دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومبادرة إعادة تدوير أغطية البلاستيك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومبادرة الملابس المستعملة، إضافة إلى المشاركة في شرطة دبي ببعض الأعمال التطوعية.

توعية ذكية

وأضافت الزعابي، أنها بفضل المبادرات التي تطوعت فيها بـ 717 ساعة خلال عام، حصلت على المركز الثالث بجائزة الشارقة للعمل التطوعي، فئة الطالب الجامعي، الدورة 19، كما أنها ظفرت بالمركز الثاني في جائزة نجوم التطوع (المرحلة الثانوية)، الدورة 18، وجائزة صيف بلا فراغ، المركز الأول في مسابقة التوعية الذكية، كما أنها مستقبل تطمح بالاستمرار في المجال التطوعي، ونشر ثقافة التطوع بين أقرانها، لافتة إلى أنها أحبت كثيراً الوجود في الأنشطة التطوعية في مختلف مناطق الدولة، كما ترى أن التطوع يزيد من الروابط الأسرية – خصوصاً - عندما يشارك جميع أو معظم أفراد الأسرة في العمل التطوعي، حيث يمضون الوقت في عمل يعود بالنفع للآخرين وللأسرة ذاتها، كما ينمي من قيم الولاء والانتماء والمواطنة لديهم، كما يسهم في إعداد أبناء الوطن، من أجل المساهمة بفعالية وإيجابية في العمل المجتمعي، وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم في نطاق برنامج عملي، يشجع على نمو الشخصية، وينمي الشعور بالمسؤولية، ويعزز الوعي الاجتماعي.

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