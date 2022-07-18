فرنسا ضمن أكبر 10 أسواق مصدرة للسياح إلى دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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تواصل فرنسا تعزيز مكانتها ضمن أكبر 10 أسواق مصدرة للسياح إلى دبي، حيث حلت في المركز السابع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بـ 205 آلاف سائح، مقارنة بـ 82 ألف سائح خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 150 %، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وخلال العام الماضي، احتلت فرنسا المرتبة السادسة بين أكبر الأسواق الدولية المصدرة للسياح إلى دبي، بـ 261 ألف سائح، فيما استقطبت الإمارة خلال عام 2020، نحو 166 ألف سائح فرنسي، لتحل بذلك فرنسا في المرتبة العاشرة. وخلال عام 2019، جاءت فرنسا في المرتبة الـ 11 بين الأسواق الدولية المصدرة للسياح إلى دبي، بـ 273 ألف سائح، مقارنة بـ 247 ألف سائح استقطبتهم الإمارة في 2018، بنمو نسبته 10 %.

وتلعب طيران الإمارات دوراً محورياً في حركة السياحة والتجارة بين دبي ودولة الإمارات من ناحية، وفرنسا من ناحية أخرى، حيث تسير الناقلة 33 رحلة أسبوعياً إلى فرنسا، تشمل 21 رحلة أسبوعياً إلى مطار شارل ديغول، بمعدل 3 رحلات يومية، بالإضافة إلى 7 رحلات أسبوعياً إلى مدينة نيس، بمعدل رحلة يومياً، إلى جانب 5 رحلات أسبوعياً إلى ليون.

وتحتفل طيران الإمارات خلال الشهر الجاري، بمرور 30 عاماً على انطلاق خدمتها في مطار باريس شارل ديغول، إذ لعبت الناقلة منذ عام 1992، دوراً محورياً في توفير الاتصال العالمي للمسافرين، بغرض الأعمال والترفيه من وإلى دبي وعبرها. وتوفر شبكة الخطوط الجوية الواسعة أمام العملاء في فرنسا، إمكانية السفر عبر دبي إلى عشرات المحطات في الشرقين الأوسط والأقصى وأفريقيا.

3 رحلات

وتشغل طيران الإمارات حالياً، ثلاث رحلات يومياً بين دبي وباريس، اثنتان منها بطائرات «إيرباص A380»، وخمس رحلات أسبوعياً إلى ليون، و7 رحلات أسبوعياً إلى نيس. ويمكن للعملاء في فرنسا، الاستمتاع بتجربة سفر متميّزة جديدة مع طيران الإمارات، عبر مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، على خط دبي /‏‏ باريس، وتوفر المقصورة الجديدة مقاعد فاخرة، ومساحة أكبر لتمديد الساقين، وخدمة تفوق عروض درجة الأعمال، مع العديد من الناقلات الأخرى.

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