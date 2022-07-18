إنجاز 60 - 70 % من الطرق الداخلية في 3 مناطق سكنية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من 60 إلى 70% من مشروع الطرق الداخلية في ثلاث مناطق سكنية هي القوز الثانية، وند الشبا الثانية، والبرشاء جنوب الثالثة، بطول إجمالي 34.4 كيلومتراً.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في المناطق السكنية، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

القوز 2

وأضاف: بلغت نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في منطقة القوز الثانية، الواقعة بين شارعي الخيل وميدان، قرابة 70%.

ويتضمن المشروع تنفيذ شبكة من الطرق الرئيسة بطول 16 كيلومتراً، حيث سيجري تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تسهيل الوصول للمواقع الموجودة ضمن منطقة القوز الثانية مثل مجمع أسواق وحديقة بحيرة القوز، ويخدم أكثر من 3000 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، كما يسهم المشروع في تحسين مداخل المنطقة ورفع الطاقة الاستيعابية بحوالي 1250 مركبة في الساعة على مدخل ومخرج المنطقة من شارع الميدان إضافة إلى تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق المحيطة بها مثل شارع الخيل.

البرشاء جنوب 3

وأوضح الطاير أن نسبة إنجاز أعمال الطرق الداخلية في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، بلغت 65%، حيث تنفذ الشركة طرقاً بطول ستة كيلومترات و400 متر، ويقع المشروع في حدائق محمد بن راشد محاطاً بالبرشاء جنوب الثانية من الشمال، والحبية الأولى والرابعة من الجنوب (موتور سيتي والمدينة الرياضية)، وأرجان من الشرق، والبرشاء جنوب الرابعة من الغرب، ويتضمن المشروع أيضاً أعمال إنارة الطرق، ومواقف السيارات، ومحطات الحافلات، مؤكداً أن المشروع يسهم في تسهيل الوصول للمواقع الموجودة ضمن منطقة البرشاء جنوب الثالثة التي جرى تطويرها حديثاً، ويخدم أكثر من 4500 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، كما يسهم المشروع في تحسين مداخل المنطقة لترتفع طاقتها الاستيعابية بحوالي 1500 مركبة في الساعة على مدخل ومخرج المنطقة من شارع حصة، إضافة إلى تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق الحالية في منطقة أرجان، لتمكين سكان المنطقة من الدخول والخروج من شارع أم سقيم من جهة، ومن خلال شبكة الطرق في منطقة البرشاء جنوب الثانية من جهة أخرى.

ند الشبا 2

وقال الطاير: بلغت نسبة إنجاز الطرق في منطقة ند الشبا الثانية، 60%، ويتضمن المشروع رصف طرق بطول 12 كيلومتراً، وتنفيذ مواقف موازية، والإنارة، والربط مع شبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، إلى جانب تقييم الطرق الداخلية القائمة البالغ طولها 27 كيلومتراً من الناحية الهندسية، والسلامة المرورية وتصريف مياه الأمطار، وترتبط منطقة ند الشبا 2 السكنية بثلاث طرق رئيسة، هي طريق دبي - العين من جهة الغرب، وشارع ند الحمر من جهتي الشرق والجنوب، وشارع المنامة من جهة الشمال، مشيراً إلى رفع كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية في ند الشبا الثانية من حيث السلامة والتدفق المروري وتحسين المداخل والمخارج في المنطقة، وتنفيذ طرق ووصلات تخدم جميع قطع الأراضي داخل المنطقة، وتوفير مدخلين ومخرجين جديدين، من وإلى شارع المنامة وشارع ند الحمر، لتحسين ربط المنطقة بالمناطق المجاورة.

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