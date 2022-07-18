«خيرية الشارقة» تنظم ملتقى «التميز في خدمة العملاء»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت جمعية الشارقة الخيرية أول من أمس، بمقر جمعية الاتحاد النسائي لمنتسبيها ملتقى فكرياً حول «التميز في خدمة العملاء» بحضور عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية وعدد من مديري الإدارات، والمحاضر الدكتورة مايا الهواري، وموظفي قسم الحصالات والكوبونات، واستهدف الملتقى تنمية قدرات التفكير الإبداعي لدى محصلي الجمعية وتمكينهم من زيادة فعاليتهم ومضاعفة إنتاجيتهم في العمل، إذ يأتي هذا الملتقى ضمن خطة الجمعية ونهجها في تنمية مهارات موظفيها بما يرفع مستوى إسعاد المتعاملين لديها.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي في مستهل اللقاء: إن هذا الملتقى يهدف إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء من خلال فتح الباب أمام الموظفين المعنيين لاكتساب المعرفة والمهارات لضمان تلبية توقعات العملاء، وتقديم الخدمات، وتعزيز القدرة على التعامل مع تفاعلات العملاء بثقة عن طريق تطبيق أفضل ممارسات خدمة العملاء، ووضع رضا العملاء في المقدمة، مع تحديد الفجوات لجودة الخدمة داخل الجمعية، ومن أجل تقديم تجربة ممتازة للعملاء فإنه يجب تحديد الثغرات كخطوة أولى في عملية زيادة ولاء العميل.

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