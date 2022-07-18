6 فعاليات لاستقبال أطفال العرب في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أنهى البرلمان العربي للطفل، أحد المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، والذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، استعداداته التي تمضي بوتيرة متسارعة، لاستقبال أطفال العرب خلال الأيام المقبلة، بجملة من الفعاليات المتنوعة، وخلال عقد الجلسة الرابعة بـ 6 فعاليات.

وكشف البرلمان عن اكتمال تحضيراته لاستقبال أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل، من مختلف أقطار الوطن العربي، لعقد جلستهم الرابعة من الدورة الثانية للبرلمان في مدينة الشارقة، والتي من المفترض بدء توافدهم في الثاني والعشرين والثالث من العشرين من شهر يوليو الجاري.

وسينظم البرلمان 6 فعاليات، ستشكل إضافة هامة لخبرات الأطفال العرب من أعضاء البرلمان، خلال وجودهم على أرض الإمارات، وذلك لحين عقد جلستهم الرابعة الختامية بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في الثلاثين من شهر يوليو.

جلسة

وتشمل الفعاليات عقد جلسة تنويرية، مع اكتمال وصول الأطفال العرب إلى مقر إقامتهم بمدنية الشارقة، ثم مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم مؤسسة ربع قرن لصناعة والقادة والمبتكرين، إحدى مؤسسات حكومة الشارقة، ثم زيارة إلى المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة، بتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

وتتواصل الفعاليات، لتشمل مشاركة الأطفال في ورشة لدائرة الخدمات الاجتماعية، ستعقد في مقر الجامعة القاسمية، وزيارة متحف المستقبل في دبي، كما سيزورون المدينة الجامعية في الشارقة.

وسيتضمن البرنامج تخريج الأعضاء والمشرفين المشاركين في دبلوم التطوير البرلماني، والذي جرى إطلاقه من قبل البرلمان العربي للطفل مع جامعة الشارقة.

وأكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعد باستقبال أطفال العرب من أعضاء البرلمان، للمشاركة في عقد جلستهم الرابعة الأخيرة، في دورتهم الثانية، خلال الشهر الجاري، وعقد عدد من الفعاليات المختلفة بإمارة الشارقة.

وأكد أن الجلسة ستقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.

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