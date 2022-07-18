شرطة أبوظبي تستعرض أهداف حملة «صيّف بأمان»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استعرضت شرطة أبوظبي جهودها في تنفيذ حملة «صيّف بأمان» وأهدافها في حث الجمهور على الالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب عبر برنامج بلادنا أمانة، والذي يبث في إذاعة أف أم أبوظبي.

وأكد المقدم مهندس حسن علي الكثيري من مديرية المرور والدوريات حرص شرطة أبوظبي على تعزيز وتنمية الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المؤثرة للجمهور لرفع مستويات السلامة في الطريق، مشيراً إلى أن الصيف من أكثر فترات العام التي تقع فيها مخاطر على الطريق يتعرض لها السائقون وأبرزها انفجار الإطارات وترك مخلفاتها على الطريق ووقوع حرائق المركبات.

وحث المسافرين براً على ضرورة أخذ فترات من الراحة في القيادة لمدة طويلة ويفضل أن تكون في أوقات غير الظهيرة واتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية المرتبطة بالفحص الدوري للمركبة خلال الصيف، لأنها فترة ترتفع فيها أعداد الحوادث بسبب الضغط الهائل على المركبة، والتأكد من جودة الإطارات وعدم وجود تشققات بها بشراء الأصناف الجيدة والمعتمدة من الجهات الرسمية.

وقال المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة السلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني إن الحرائق تزداد في الصيف لتكرار مسبباتها، ومن أنواعها حوادث مراوح الشفط في المطابخ والحمامات لارتفاع درجات الحرارة وحوادث أجهزة التكييف الداخلية بحكم الضغط عليها صيفاً وزيادة أوقات تشغيلها مقارنة مع باقي السنة.

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