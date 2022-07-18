بلدية أبوظبي تعزز الوعي بمتطلبات السلامة على الشواطئ

المصدر: (أبوظبي - وام)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة وبالتعاون مع الشركاء المتخصصين بالسلامة، فعالية توعوية بشأن متطلبات السلامة على الشواطئ، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على رفع مستوى الوعي لدى مرتادي الشواطئ بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم وغيرهم لدى ممارسة رياضة السباحة والاستمتاع بمرافق شواطئ أبوظبي الجميلة.

وحرصت الفعالية على حث أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة الطبيعية للشواطئ، والالتزام بالتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة والسليمة.

واستهدفت الفعالية تثقيف المجتمع لمنع وقوع الحوادث وتوفير بيئــة آمنة وصحية للجميع من خلال شرح العديد من المحاور التي من شأنها توفير بيئة آمنة في الشواطئ ومنها الإجهاد الحراري، الجفاف، الوقاية من أشعة الشمس، السباحة الآمنة، والاحتياطات اللازمة للسباحة مع الأطفال، الإسعافات الأولية، الاستجابة للطوارئ.

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