طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصةً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:31 والمد الثاني عند الساعة 04:31 و الجزر الأول عند الساعة 10:36 و الجزر الثاني عند الساعة 22:24.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:18 و المد الثاني عند الساعة 01: 36 و الجزر الأول عند الساعة 19:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:25.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 33 75 35 دبي 43 32 80 40 الشارقة 43 32 85 40 عجمان 38 32 85 35 أم القيوين 39 30 80 45 رأس الخيمة 42 31 85 40 الفجيرة 36 31 80 35 العين 40 32 80 25 ليوا 42 34 55 20 الرويس 39 31 75 25 السلع 38 31 80 25 دلما 36 32 80 40 طنب الكبرى 33 31 85 45 طنب الصغرى 33 31 85 45 أبو موسى 33 31 80 35 .

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