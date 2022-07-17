ماهو مشروع "سرب" الإماراتي للأقمار الاصطناعية الرّادارية؟

المصدر: البيان

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أطلقت دولة الإمارات اليوم البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية "سرب" لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية والذي يوفر تصوير راداري على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية.

ويضم المشروع الوطني النوعي للأقمار الاصطناعية الرّادارية أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري.

وسيوفر البرنامج والذي يمتد إلى 6 سنوات ولأول مرة بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفي جميع الحالات الجوية، يتم فيه استخدام تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير “إلى أقل من 1 متر”، كما سيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرّادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في الدولة.

كما سيتضمن البرنامج:

- إبرام عقود للشركات الوطنية في تطوير أنظمة الأقمار الاصطناعية الرّادارية.

- معالجة البيانات بنفس النهج المتبع في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

- سيتم فتح باب التقديم للشركات الوطنية الناشئة في مجال الفضاء للمشاركة في تطوير سرب الأقمار الرّادارية.

- إشراك العاملين في الوظائف الهندسية وفتح باب التوظيف.

- دعم العاملين في الوظائف الهندسية للدخول في القطاع الخاص عن طريق تأسيس شركات في نفس المجال.

- سيتم إطلاق القمر الأول ضمن سرب الأقمار خلال ثلاث سنوات.

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