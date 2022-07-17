تخريج دفعة من برنامج إرادة للعلاج والتأهيل في دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أعلن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي عن تخريج دفعة من منتسبي البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي اطلقه المركز والذي يتضمن عدة برامج مختلفة تقدم لأصحاب الإرادة المتعافين من مرض الإدمان في العيادات الداخلية والخارجية منها العلاج الطبي وبرنامج الماتركس وبرنامج ١٢ خطوة والبرنامج الديني ٩٩ بالاضافة الى برامج أخرى مثل إدارة الغضب والمجموعات النفسية.

وافاد محمد فلكناز رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي مركز أن برنامج الماتركس من البرامج المعروفة عالمياً والتي تعتمد على منهج علمي متخصص حيث يضمن أساليب علاج معتمدة مثل العلاج المعرفي السلوكي وبرنامج المقابلات التحفيزية والعلاج الأسري وبرنامج ١٢ خطوة.

كما أن هذا البرنامج قد أثبت فعاليته على مستوى العالم وتم الوصول إلى نتائج مثالية في التزام المرضى في العلاج والاستمرار في التعافي.

وأشاد فلكناز بالدور الهام والضروري الذي يقع علي عاتق مراكز العلاج في الدولة لإعداد برامج علاجية فعالة تضمن استدامة رحلة التعافي لأصحاب الإرادة.

ومن جانبه افاد عبدالرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة انه تم تخريج أكثر من ٥٠٪ من إجمالي المنتسبين للبرنامج العلاجي والتأهيلي في العيادة الخارجية لمركز إرادة حيث أكد على الدور الهام والفعّال لأصحاب الإرادة أنفسهم لإنجاح هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، وإعطائهم الفرصة لإثبات إلتزامهم في البرامج العلاجية المقدمة في المركز، وشمل البرنامج جلسات جماعية وفردية وأسرية مكثفة لجميع الملتحقين في البرنامج بمعدل 10 جلسات أسبوعياً والتي تم تقديمها لهم على مدار ٤ أشهر متواصلة بالإضافة إلى فحوصات دورية للمرضى للتأكد من استمرارهم في الخطة العلاجية المقررة لهم.

وخلال حفل التخريج قدمت علياء الجسمي رئيس قسم التأهيل والرعاية كلمة للمتعافين وأسرهم تشكر فيها مجهودكم في العلاج وتشجعهم على الاستمرار في التعافي بتطبيق جميع المهارات التي تعلمها خلال فترة البرنامج واللجوء للمختصين لتلقي الدعم لمواجهة أي تحديات تواجههم في طريق التعافي.

ونوهت الجسمي الى أن البرنامج العلاجي والتأهيلي للمركز سيستمر بتأهيل مجموعة من المنتسبين إليه وتخريجهم كل أربعة أشهر على مدار العام بعد إتمامهم الجلسات المطلوبة والالتزام في الخطة العلاجية الموضوعة لأصحاب الإرادة وأسرهم.

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