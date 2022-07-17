لقاء محمد بن زايد وبايدن يبحث تطوير العلاقات الاستراتيجية

المصدر: (جدة - وام)

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك وتطويره على مختلف المستويات بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو المستقبل .

وقدّم الرئيس جوزيف بايدن تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدّم إلى سموه دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش الجانبان عدداً من الفرص والتحديات الإقليمية والعالمية، التي تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، كونهما شريكين استراتيجيين.

واستعرض اللقاء مختلف جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنمية المستدامة بجانب البيئة والتغير المناخي والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أسس التنمية والاستقرار والتقدم.

من جانبه أعرب سموه عن تقديره لما أبداه فخامته من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها، كما قدّم سموه شكره وتقديره إلى الرئيس بايدن لزيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس والوفد المرافق إلى الدولة لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة، رحمه الله.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

كما حضره من الجانب الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي، وعدد من المسؤولين.

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