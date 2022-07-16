أنور قرقاش: مشاركة ناجحة لرئيس الدولة في قمة جدة للأمن والتنمية

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «مشاركة ناجحة لصاحب السمو رئيس الدولة في قمة جدة للأمن والتنمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أولويات الإمارات واضحة وشفافة في فكر وتوجه الشيخ محمد بن زايد، والتنسيق والتعاضد الخليجي والعربي وعلاقات الإمارات الدولية جزء من مشروع الاستقرار والازدهار الذي يديره بكل حكمة».

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