سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على الإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة،أم القيوين -عصام عوض

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سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة أدت إلى جريان الأودية أحيانا في الخضيرة والفلي والمدام بالشارقة، وعلى شارع الوطن في حتا وقرب وادي براق، كما سقطت أمطار مختلفة الشدة على طريق ليوا ـ محمد بن زايد، وطريق مدينة زايد ـ غياثي، وطريق مدينة زايد ـ ليوا في الظفرة والخليف والرميلة والهيلي وكانت خفيفة على القطارة وخطم الشكلة وملاقط في العين.

كما سقطت أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الظفرة في مزيرعة وغرب وجنوب مدينة زايد، وطريق عرادة ـ وتييد وفي دبي على طريق وادي القور ـ حتا وكانت متوسطة على شارع مليحة ـ وادي الحلو في الشارقة.

وهطلت ظهر اليوم أمطار غزيرة مصحوبة برياح على مناطق متفرقة من أم القيوين و لفترات متفاوتة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

كما هطلت أمطار متوسطة على رأس الخيمة في شوكة ومسافي، كما سقطت أمطار مختلفة الشدة في في منطقة حميم في الظفرة وأم الزمول وجنوب القوع والظاهر وبو كرية وطريق سيح اللحمة وعود التوبة وزاخر والطوية في العين.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن تكون السحب الركامية الممطرة و المصحوبة برياح نشطة السرعة وقوية أحيانا وصلت سرعتها إلى 45 كم/س أدت إلى تدني الرؤية الأفقية نتيجة الأتربة العالقة في الجو خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من الدولة وذلك حتى الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وأرجع المركز الوطني حالة عدم الاستقرار الجوي إلى حركة خط الالتقاء المداري باتجاه الشمال مع امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق وتعمقه مؤخرا، حيث عمل على تدفق كتلة هوائية رطبة من الشرق باتجاه الدولة وكذلك تحرك تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في منطقة سويحان في العين بواقع 47.9 درجة مئوية عند الساعة الواحدة والربع بالتوقيت المحلي للدولة، وقد سجلت أقل درجة في منطقة الفرفار بواقع 25.2 درجة مئوية بعد نصف ساعة من منتصف الليل.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد "الأحد" صحو إلى غائم جزئي بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، وقد سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس "الإثنين" غائم جزئياً إلى غائم أحيانا، مع توفر الفرصة لتكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

وجدد المركز الوطني تحذيراته اليوم ودعا المركز الوطني للأرصاد بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، خاصة مع انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والرياح شديدة السرعة وتوخي الحيطة والحذر على الطرق السريعة وخفض السرعة وترك مسافة آمنة بين المركبات، كما دعا المركز إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

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