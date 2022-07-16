«شباب من أجل الاستدامة» تطلق تطبيقاً يزوّد الشباب بمهارات مكافحة التغير المناخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، عن إطلاق تطبيق «SkillUp» الإلكتروني بهدف تزويد مليون شاب بحلول عام 2030 بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم جهود مكافحة التغير المناخي ضمن مجتمعاتهم ومدارسهم وأماكن عملهم، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تعمل منصة «شباب من أجل الاستدامة» المبادرة التوعوية التي أطلقتها «مصدر» عام 2020، على تمكين قادة الاستدامة الشباب على المستويين المحلي والعالمي.

ويعمل تطبيق «SkillUp» الإلكتروني الذي تم إطلاقه حديثاً على استثمار جاذبية تطبيقات الهاتف المحمول لإشراك الشباب في جهود مكافحة تغير المناخ من خلال إتاحة أدوات مرنة يمكن التحكم بها بشكل ذاتي لتطوير المهارات الضرورية التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف أمام الشباب بما يتوافق مع مرحلة التحوّل التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

مهمة

وأكدت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، أن المهمة الأساسية لمنصة «شباب من أجل الاستدامة» تتمحور حول تمكين الشباب ليصبحوا قادة للاستدامة، مشيرة إلى أن شركة «مصدر» تسعى لاستثمار الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الشباب، والتي من شأنها المساهمة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام، حيث تهدف الشركة إلى إعداد الشباب وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للمساهمة بشكل فاعل في عملية التحوّل التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.

وأضافت فواز إن مصدر تعمل على توسيع محفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتشمل أكثر من 40 دولة، وبموازاة ذلك تسعى من خلال منصة «شباب من أجل الاستدامة»، إحدى مبادراتها الاستراتيجية، لاستقطاب الطلاب والمهنيين الشباب أينما تواجدوا عبر برامج ومبادرات واقعية، وهو ما يمهد لنجاح تطبيق «SkillUp» الإلكتروني المتاح لجميع المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال التعليم، يوفر تطبيق «SkillUp» 42 ساعة من التعليم الرقمي الذاتي والعديد من وسائل التفاعل، بدءاً من مقاطع الفيديو التوضيحية وصولاً إلى المواد المعرفية، وصفحات الأنشطة، والاختبارات التفاعلية، والتي تتمحور جميعها حول أكثر من 20 من المهارات الأساسية التي تم تحديدها ضمن تقرير «مهارات المستقبل 2030»، باعتبارها مهارات لازمة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وسيكون بمقدور مستخدمي تطبيق «SkillUp» إتمام فصول محددة للحصول على شهادة في أكثر من 20 مهارة يوفرها التطبيق، والتي تتوزع على خمس فئات هي المهارات المعرفية، والمهارات الشخصية، ومهارات التواصل مع الآخرين، والمهارات الذهنية، والتفكير التصميمي. ويتم ضمن كل فئة التركيز على مجالات تشمل، الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا، والتفكير النقدي، والمهارات الرقمية، والتفكير المبتكر، والعقلية التعاونية، ومهارات الوسائط الإعلامية الجديدة، والمبادئ البيئية، وريادة الأعمال، والتطوير الذاتي، وسبل إيجاد الحلول، والتعلم التفاعلي، والمرونة، والتكيف، والقدرة على التفاعل مع الثقافات، والقيادة، وإدارة الأفراد، والتواصل، والذكاء العاطفي، والذكاء الاجتماعي، ومخاطبة الجمهور، وإعمال المنطق، ومهارات التفسير، والتفكير التصميمي، والإبداع.

برنامج

كما توفر «وحدة الابتكار في منصة شباب من أجل الاستدامة» التي تندرج ضمن برنامج «SkillUp» للمستخدمين دروساً يمكن التحكم بمسارها ذاتياً، وتركز على الأهداف الـ17 التي أقرتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ما يتيح لهم بعد ذلك تحديد تحديات من حياتهم اليومية ذات صلة بأحد هذه الأهداف من أجل التعامل معها، وتقديم حلول عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم ومدارسهم وأماكن عملهم.

وباعتبارها إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها شركة «مصدر»، تتماشى منصة «شباب من أجل الاستدامة» مع مبادئ الخمسين لدولة الإمارات، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة من أجل الحد من التغير المناخي من خلال تعزيز كفاءات الشباب ومرونتهم وقدرتهم على التكيف. وتستضيف منصة «شباب من أجل الاستدامة» في هذا السياق كلاً من برنامج «قادة مستقبل الاستدامة» وبرنامج «سفراء الاستدامة»، اللذين يهدفان إلى تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة من خلال منحهم فرص التواصل مع صناع السياسات وقادة الشركات ورواد الأعمال والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، بغية التعرف على أفضل الممارسات في مجال الاستدامة ومهارات القيادة. ويستهدف برنامج «قادة مستقبل الاستدامة» طلبة الجامعات والدراسات العليا ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، في حين يستهدف برنامج «سفراء الاستدامة» طلبة المدارس الثانوية ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة.

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