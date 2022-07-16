7359 زائراً استقبلهم سوق الشارقة للمواشي أيام العيد

المصدر: الشارقة – البيان

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استقبل سوق الشارقة للمواشي، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، 7359 زائراً طيلة أيام العيد، حيث بلغ إجمالي الأضاحي التي استقبلها المسلخ طيلة أيام العيد 7204، وتم استلامها وذبحها وتسليمها لأصحابها وفق أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة والسلامة العامة، إذ تم تجهيز السوق والمرافق وتوفير الخدمات كافة التي يحتاج إليها الزوار طيلة أيام العيد لتتم العملية بسرعة ويسر.

وقال المهندس عبدالله الشامسي، مدير سوق المواشي بالشارقة: شهد سوق المواشي في الشارقة بأول أيام العيد استقبال 2465 أضحية موزعه على 2424 من الأغنام و40 من الأبقار وجملاً واحداً، فيما استقبل المسلخ في اليوم الثاني 2577 أضحية موزعة على 2543 من الأغنام و23 من الأبقار و11 من الجمال أما اليوم الثالث شهد المسلخ 1538 أضحية موزعة على 1529 من الأغنام و9 أبقار أما في آخر أيام العيد استقبل المسلخ 624 أضحية ما بين 617 من الأغنام و5 من الأبقار وجملين.

مسلخ خورفكان

وأضاف: بلغ إجمالي الأضاحي التي استقبلها مسلخ خورفكان طيلة أيام العيد 643 ماشية موزعة ما بين أغنام وأبقار وجمال، فيما استقبل سوق كلباء للمواشي الذي تم افتتاحه مؤخرا 1253 من مختلف أنواع الأضاحي، والذي شهد استحساناً كبيراً من قبل الزوار نظراً لتصميمه بأحدث التقنيات الجديدة ووفق معايير عالمية معتمدة من حيث المساحة والشكل العام والمرافق المزودة بأعلى مواصفات الجودة المتبعة في النظافة والصحة العامة، وما يوفره السوق من مسلخ متطور يتمتع بإمكانيات وتجهيزات تعمل وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في ذبح وتقطيع اللحوم بأعلى مستويات الجودة، وهو ما أسهم في ارتفاع الإقبال عليه طيلة أيام العيد من مختلف مناطق الدولة.

وأكد الشامسي أن سير العمليات خلال أيام العيد جاء بناء على الخطة المتوقعة وضمن التجهيزات والتحضيرات التي تم إعدادها من قبل إدارة أسواق المواشي، حيث لمسنا شعور الرضا والفرحة من زوار السوق على نوعية الخدمات المقدمة والسهولة في تنفيذ متطلباتهم، وهو نتيجة الجهود الكبيرة والمميزة من إدارة السوق وجميع الجهات المتعاونة، حيث تم تقديم الخدمات ضمن أعلى المستويات وحرصنا على تنظيم وتوزيع المهام ليتم إنجازها بسرعة وسهولة، وكان فريق السوق موزع في جميع مرافق السوق لتلبية متطلبات الزوار والمساعدة لتسهيل العملية ومساعدتهم لتنفيذ وإنجاز متطلباتهم ضمن المتوقع وبأسرع وقت مع الالتزام بمستوى الجودة والخدمات المقدمة.

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