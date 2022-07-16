«تدوير» يشارك بمهرجان ليوا للرطب 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) في فعاليات مهرجان ليوا للرطب التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 24 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

ويقدم المركز خلال مشاركته في المهرجان خدمات إدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، والتي ستتجزأ على 3 مراحل قبل وأثناء وبعد المهرجان، بهدف ضمان الحفاظ على نظافة البيئة وسلامة مرتادي المهرجان بالإضافة لتعزيز الوعي المجتمعي حول إدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة وتوعية الزوار بأفضل الممارسات السليمة التي يتبعها المركز فيما يخص جمع النفايات بطرق آمنة، بهدف ترسيخ ثقافة إعادة التدوير للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري العام لإمارة أبوظبي.

دور محوري

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): إن مشاركة المركز تأتي انطلاقاً من دوره المحوري بصفته جهة حكومية مسؤولة عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، والذي يتطلع من خلاله إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع من حولنا والحفاظ على التوازن بين الثقافة والتراث البيئي، وتكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وذلك عبر تعزيز وعي الجمهور بثقافة التعامل السليم مع النفايات وتشجيعهم على تبني الممارسات البيئية السليمة والمستدامة وتقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على المشهد الجمالي والحضاري لإمارة أبوظبي، وذلك بما ينسجم مع خطة إمارة أبوظبي بشأن الحفاظ على النظافة العامة وتحقيق التوازن بين الإرث البيئي والتطور العمراني.

وأضاف إن مهرجان ليوا للرطب نجح منذ إطلاقه في تكريس مكانته واحداً من أهم الفعاليات التي تستهدف إحياء التراث والاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة، ويحرص المركز على المشاركة في فعاليات المهرجان في كل عام لتقديم رسالة توعية هادفة إلى كل شرائح المجتمع تؤكد أن النظافة هي جزء من تراثنا، حيث سيوفر المركز قبل وأثناء وبعد المهرجان عدداً من المشرفين والعُمال والآليات، وكل مستلزمات النظافة لضمان نظافة المهرجان. كما سيسلط المركز الضوء على جهوده في تعزيز مستويات جودة الحياة في أبوظبي وتوفير مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة، فضلاً عن تقديم خدمات جمع ونقل النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة لضمان تطبيق أعلى معايير النظافة.

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