«كهرباء دبي» تعزز ريادتها في المسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تمكين المجتمع وتعد من الجهات الرائدة على المستويين المحلي والعالمي في المسؤولية المجتمعية، وتسعى الهيئة إلى أن تكون من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، من خلال عملها المتواصل على إعلاء قيمة التطوع والتلاحم المجتمعي بين المعنيين، وإطلاق ورعاية عدد من المبادرات الإنسانية والتطوعية الرائدة. وتشكل مبادرات الهيئة وبرامجها التطوعية والإنسانية الرائدة جزءاً لا يتجزأ من خطتها الاستراتيجية وجهودها في خدمة المجتمع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ،«لا ينبغي أن تشغلنا أعمالنا الكثيرة ومشاريعنا المتعددة عن العطاء والبذل من أجل كل محتاج». وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نحرص على إطلاق ورعاية العديد من المبادرات الإنسانية الرائدة، ولدينا استراتيجية متكاملة للعمل التطوعي الذي يمثل نهجاً حضارياً ينطلق من مرتكزات وثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة. وتطلق الهيئة مبادراتها المجتمعية ضمن إطار عمل مؤسسي ومنظومة متكاملة تشمل وضع الخطط وإطلاق المبادرات والتطبيق والتقييم في إطار المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI) بما يضمن استدامة النتائج».

جوائز

وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر أبريل الماضي، الفائزين بجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في دورتها التاسعة وكرّم سموه بالبصمة الذهبية معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقديراً لجهوده في تحقيق التميز وتعزيز المعرفة العلمية والاستدامة.

وتقديراً لإنجازاتها في العمل المجتمعي، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من الجوائز المحلية والعالمية المرموقة، من بينها جائزة «دبي الخير» في الدورة الحادية والعشرين من برنامج دبي للتميز الحكومي، كما حصدت المرتبة الأولى في فئة المؤسسات الحكومية في الدورة الـ«13» للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2020، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، كما حصدت ثلاث جوائز ضمن فئات «جوائز التميز الدولية في المسؤولية المجتمعية 2017».

حملة «أفطِــر»

وبمناسبة شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها للدورة العاشرة من حملة «أفطِــر»، إحدى مبادرات حملة رمضان أمان، كما شارك عدد كبير من موظفي الهيئة المتطوعين في توزيع وجبات الإفطار على الأسر من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم المكفولين لدى الجمعية، وذلك باستخدام مركباتهم الخاصة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة (كوفيد- 19).

تنظيم زيارة

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، فعاليات رمضانية لأعضاء «قرية العائلة للأيتام»، تضمنت سحوراً رمضانياً بمشاركة الأيتام والمشرفين والمتطوعين، وتوزيع قسائم شرائية، إلى جانب تنظيم ورش توعوية حول أهمية اتباع نمط حياة مستدام.

ورش توعوية

ونظمت الهيئة ورشة توعوية تفاعلية للطلبة في نادي دبي لأصحاب الهمم، وقدم فريق الهيئة معلومات عن إدارة استهلاك الكهرباء والمياه للطلبة وأسرهم بطريقة ترفيهية ومبسطة، كما نظمت الهيئة ورشة عمل تفاعلية بالتعاون مع مركز دبي لأصحاب الهمم، بهدف تنمية مواهب وشغف طلبة المركز وأبناء موظفي الهيئة من أصحاب الهمم بالإبداع والابتكار والفنون، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، من خلال رسم لوحاتهم الخاصة.

إكسبو 2020 دبي

وقضى 177 متطوعاً من موظفي وموظفات الهيئة ما مجموعه 46.560 ساعة تطوعية في إكسبو 2020 دبي، وتم تكريم عدد منهم بجائزة «القلب الذهبي» من إدارة إكسبو 2020 دبي تقديراً لجهودهم خلال فترة المعرض العالمي.

مشاركة تطوعية

وبين عامي 2013 و2021، أطلقت الهيئة أكثر من 380 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 145.634 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها 36.514.842 شخصاً في دولة الإمارات وخارجها. وفي عام 2021، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 94.1%. وتعمل الهيئة على الارتقاء بحس المسؤولية المجتمعية لدى جميع موظفيها وتغرس في نفوسهم ثقافة العمل الإنساني كما تسهم في ترسيخ روح التطوع بين موظفيها وأفراد المجتمع بشكل عام، وأشارت إلى أن مشاركة العنصر النسائي يسهم في تعزيز العمل التطوعي في الهيئة، حيث بلغ إجمالي الساعات التطوعية لموظفات الهيئة خلال عام 2021 أكثر من 13.300 ساعة في 40 مبادرة إنسانية ومجتمعية.

صندوق الخير

وأطلقت الهيئة «صندوق الخير» الاجتماعي في أكتوبر 2009، وهو عبارة عن برنامج تضامن اجتماعي حصري لموظفي الهيئة، يهدف إلى تقديم الدعم المالي للموظفين المشاركين فيه في حالة تعرض أحدهم لظرف طارئ أو ضائقة مالية تقع ضمن أوجه الاستحقاق المعتمدة.

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