صفر بلاغات مُقلقة مجهولة حققها مخفر لهباب خلال عامين

المصدر: دبي - البيان

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أكد المقدم راشد محمد أحمد سالم، مدير مخفر شرطة لهباب، أن الجهود التي بذلها المخفر لحفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، أدت إلى تسجيل صفر بلاغات مُقلقة مجهولة خلال العامين الماضيين، إلى جانب صفر بلاغات مرورية مجهولة، وصفر قضايا «لا وجه لإقامة الدعوى» خلال الثلاث سنوات الماضية.



تغطية أمنية



وقال المقدم راشد سالم، إن المخفر حقق متوسط زمن استجابة للحالات الطارئة بلغ 3 دقائق، في حين كان المستهدف 5 دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 10 دقائق، في حين كان المستهدف 15 دقيقة، مشيراً إلى أن البرامج الأمنية التي يطبقها المخفر في منطقة الاختصاص، أثمرت عن تحقيق نسبة 100% للبلاغات المقلقة المعلومة، ونسبة 100% للملفات المحالة للنيابة العامة.



سجلات مرورية



وقال المقدم راشد سالم: إن جهود المخفر في المجال المروري، أدت إلى خفض الحوادث المرورية، حيث سجل المخفر 26 حادثاً مرورياً في العام 2021 نتج عنها حالة وفاة واحدة، في حين سجل المخفر 28 حادثاً مرورياً عام 2020 نتج عنها حالتي وفاة، وكان من أبرز أسباب تلك الحوادث، الاصطدام، والصدم، والتدهور، والدهس، بالإضافة إلى أسباب أخرى.



حملات مرورية



ومن جانبه، قال المقدم سعيد علي الملعاي، الضابط المناوب في المخفر، إن المخفر قام بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بتنفيذ العديد من الحملات المرورية، منها حملة أعبر بأمان الهادفة إلى خفض حوادث الدهس، وحملة الانحراف المفاجئ للمركبات، الهادفة إلى خفض حوادث الانحراف، وحملة ترك مسافة بين المركبات، وحملة سلامة الإطارات، وحملة الشاحنات، وحملة السرعة قاتلة.



سعادة الموظفين



وأوضح المقدم سعيد علي الملعاي، أن المخفر قام بتنفيذ عدد من المبادرات الإدارية للموظفين في العام 2021، والتي أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 98.6%، من ضمنها مبادرة مجموعات السعادة، وسياسة الباب المفتوح، وتكريم المتميزين والعمال، والتواصل عن بُعد مع مرتب المخفر، والنزول الميداني، وورش العمل والمحاضرات، وغيرها من المبادرات الأخرى، كما قام المخفر بتحفيز 100% من مرتبه في العام 2021.

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