إشادة دولية بجهود الإمارات في نقل الخبرات الحكومية للعالم

المصدر: وام

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اختتم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك .. زيارة ناجحة للولايات المتحدة تكللت بعقد عدد من اللقاءات والتفاهمات مع مختلف الوفود الدولية المشاركة في الملتقى الأممي الهام بالإضافة إلى لقاءات وتفاهمات مع جهات حكومية وشبه حكومية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المشاركة في المنتدى العالمي.وكان الوفد قدّم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال المنتدى.

واستعرض رئيس الوفد عبد الله ناصر لوتاه مع عدد من الوفود الرسمية المشاركة في المنتدى باقة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتطوير باقات الخدمات المقدمة للمجتمع، كما التقى لوتاه مع معالي أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ودار الحديث حول الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات من خلال شراكاتها العالمية لتبادل الخبرات مع دول العالم عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، حيث تقدم دولة الإمارات لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة /عقد الشراكات لتحقيق الأهداف/ خلاصة تجاربها الغنية وخبراتها المتراكمة مع دول العالم التي ترغب في الاستفادة من التجربة الناجحة والمميزة لدولة الإمارات في مجالات الخدمات الحكومية، حيث يتم تقديم مبادرات مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية من خلال التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، وكذلك في مجال المسرعات الحكومية المشروع الرائد الذي يهدف إلى إعادة التفكير في آلية عمل الجهات الحكومية من خلال طرح نموذج عمل فريد من نوعه، قائم على تسريع النتائج وتعزيز التعاون، وتحفيز الابتكار. من خلال التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي، والمؤسسات غير الحكومية من خلال فرق مشتركة بين الجهات المعنية لطرح حلول مبتكرة لتحقيق نتائج طموحة وملموسة في 100 يوم أو أقل، بالإضافة إلى تسريع الخطط، واقتراح توصيات قابلة للتنفيذ. وكذلك مشاركة عناصر القدرة التنافسية لدولة الإمارات في التقارير والمؤشرات الدولية في جميع القطاعات، وإبراز مكانتها ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة التميز في الجهات الحكومية وتطوير نموذج التميز الذي يناسب الدولة الشريكة للإمارات.

وأبدت معالي أمينة محمد إعجابها بالتجربة الإماراتية المميزة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وأشادت بالتنوع الغني والواسع الذي تتضمنه مجالات التعاون في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، مثل: السياسات والاستراتيجيات، والأداء الحكومي، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، والتميز والجودة الحكومية، مبادرة مليون مبرمج، وغيرها من المجالات التي تميزت فيها حكومة دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكد لوتاه لمعالي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن دولة الإمارات منفتحة على العالم، وتؤمن بضرورة بناء الشراكات الدولية لتعزيز السلام والازدهار للمجتمعات، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في رسالته الهامة والتي وجهها للشعب الإماراتي وللمقيمين على أرض دولة الإمارات، وأكد سموّه خلالها أن دولة الإمارات هدفها تعزيز السلام والازدهار للمجتمعات، والعمل على رفع قيمة الإنسان في مسيرة التنمية والسلام.

إلى ذلك التقى وفد الدولة على هامش المنتدى مع معالي أحسن إقبال، وزير التخطيط والتنمية في الباكستان. وحضر اللقاء، سعادة أمير خان، نائب المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة. حيث تبادل رئيس الوفد الإماراتي والوزير الباكستاني النقاشات المثمرة حول سبل التعاون بين دولة الإمارات وباكستان.

كما نال مشروع المدرسة الرقمية والذي ينضوي تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية، حظه من فعاليات الوفد الإماراتي، حيث تم تسليط الضوء عليه بشكل واسع نظراً للترحيب العالمي الذي تلقاه المدرسة الرقمية والتي تهدف إلى تمكين المجتمعات المحرومة بهدف تسجيل مليون طالب في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، وعقد الوفد الإماراتي اتفاقية بخصوص التعاون في هذا المشروع الهام مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية بهدف تعميق أواصر التعاون في مجال التعليم الرقمي للمجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

وقدمت سارة النعيمي، مديرة مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، استعراضا شاملا لبرامج المؤسسة وإنجازاتها المتنوعة محليا وإقليميا ودوليا، والتي وصلت إلى أكثر من 91 مليون مستفيد من 97 دولة عام 2021، من خلال مشاريع التمكين والدعم التربوي والغذائي والصحي والتكنولوجي والمعرفي، وناقشت النعيمي خلال مختلف الاجتماعات التي عقدها الوفد الإماراتي أوجه التعاون المستقبلية بين مبادرات محمد بن راشد العالمية وسائر الجهات المعنية بالعمل الإنساني عالميا، وأكدت على ثوابت المؤسسة، وخاصة ضرورة مأسسة العمل الإنساني وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما عقد الوفد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع العديد من الوفود الرسمية التي تمثل حكومات من حول العالم، والتي شاركت في فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة، كالوفد الرسمي السويسري برئاسة معالي جاك دوكريست، وزير دولة ومندوب المجلس الاتحادي لأجندة 2030، والوفد الرسمي اليوناني برئاسة معالي أكيس سكيرتسوس، وزير دولة لتنسيق سياسات الحكومة والوفد الرسمي من الجبل الأسود برئاسة السيدة أنيا يوفانوفيتش مستشار بوزارة البيئة والتخطيط المكاني والعمران والوفد الرسمي من البحرين برئاسة معالي نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، والوفد الرسمي الباكستاني برئاسة معالي إحسان إقبال وزير التخطيط والتنمية، حيث ناقش الوفد الإماراتي خلال هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون المتبادل بين دولة الإمارات وتلك الدول، سواءً على صعيد تعزيز أهداف التنمية المستدامة، والتبادل المعرفي الحكومي، والتنافسية العالمية، وآليات التطوير المستمر للشراكات الاستراتيجية والخبرات بين كل من دولة الإمارات وهذه الدول.

وزار وفد الدولة مكتبة نيويورك أكبر مكتبة عامة في الولايات المتحدة، والتقى توني ماركس الرئيس التنفيذي لمكتبة نيويورك، الذي أبدى اهتمامه الشديد بمشروع مكتبة محمد بن راشد أحدث المكتبات العامة في العالم، ومن أكثرها تطبيقاً لأنواع التكنولوجيا الرقمية، والتي تتميز بأقسامها وبتصميمها الفريد.

وشملت زيارة الوفد كذلك العديد من الفعاليات واللقاءات التي تم تنفيذها على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

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