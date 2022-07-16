كل عام وأنت بخير.. دمت للوطن سماء ولسعادة شعبك عطاء

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة ذكرى ميلاد سموه، التي تصادف الـ 15 من يوليو.

حيث نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقاً بأبيات شعرية لسموه يتغنى فيها بخصال فارس الميادين وصانع المجد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مدوّناً سموه:

«كل عام وأنت بخير». كما نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مقطع فيديو، عبر «تويتر»، تضمّن مجموعة صور لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بمناسبة ذكرى ميلاد سموه. ودوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد: «دمت للوطن سماء، ولسعادة شعبك عطاء، ولأسرتك الحب والضياء».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز