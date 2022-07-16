سيف بن زايد: شكراً سيدي القائد..على تحالف القرن

المصدر: دبي - البيان

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أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالدور الفاعل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في «تحالف القرن» I2U2، وقال سموه: تحالف استراتيجي لدول فاعلة دولياً وإقليمياً تؤسس لشراكة شاملة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «تحالف استراتيجي لدول فاعلة دولياً وإقليمياً تؤسس لشراكة شاملة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً وفق رؤية تكاملية لتحديات العالم بمجالات الطاقة والغذاء والصحة والتكنولوجيا وغيرها بما يحقق للعالم السلام والتنمية واستدامة محورها الإنسان ومستقبله».

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