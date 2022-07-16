بحث مجالات التعليم والطفولة والمرأة بين مؤسسات الشيخ محمد بن خالد وجامعة برمنجهام

المصدر: لندن - وام

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بحثت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان مع جامعة برمنجهام في إنجلترا بحضور الشيخة حمدة بنت سعيد بن حمدان آل نهيان، عقد مجموعة من الشراكات بين مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية وبين الجامعة ومنها:

شراكة مع مركز تعليم الفلسفة في تأهيل طلاب قسم التعليم من خلال البرنامج المخصص لهم، على أن يتم تقديم هذا البرنامج من خلال مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بالإمارات وكذلك في مجالات الطفولة والمرأة والقراءة وتعليم اللغة العربية، والتي تتوسع فيها الجامعة في السنوات الأخيرة وخاصة مع وجود فرع للجامعة في دبي.

جاء ذلك خلال زيارتها جامعة برمنجهام فى إطار نشاطها في المملكة المتحدة، حيث التقت بكل من (آدم تيكيل) نائب رئيس جامعة برمنجهام والبروفيسور (ديكورات لونغورث) نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والبروفيسور (هيذر ويدوز) نائب رئيس الجامعة للبحوث ونقل المعرفة والبروفيسور (سيليا جريندايزر) مدير مشاركة الطلاب وعدد من المسؤولين الآخرين بالجامعة والذين استعرضوا أمامها الدور الهام الذي تقدمه الجامعة في البحث العلمي والحياة الفكرية والمجتمعية ومن أهمها المرأة والتمكين والعديد من القضايا الفلسفية.

من جانبها استعرضت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان خلال اللقاء التطور الكبير الذي وصلت له المرأة الإماراتية وتمكينها وتحقيق التوازن ما بين الجنسين في دولة الإمارات، مشيرة سموها إلى أن المرأة ما زالت تسير نحو تحقيق المزيد من استعادة المكاسب الطبيعية.

كما أشارت إلى مبادرتها التي أطلقتها بإنشاء نادي الفلسفة في مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال من أجل تنمية التفكير النقدي لدى الطلاب وتعلمهم آليات التفكير الفلسفي وطرح التساؤلات من أجل الوصول إلى المعرفة، وبناء شخصية معرفية واضحة منذ الصغر لافتة إلى ثقافة التسامح واحترام قيم الآخرين متحدثة عن الطبيعة المتعددة للثقافات التي يعيش فيها المجتمع الإماراتي فيما تطرقت إلى عدة موضوعات مثل سوق العمل.

وقد أبدى الحضور تقديرهم للتجربة الإماراتية في تحقيق التعايش الثقافي بصورة حقيقية وتقديم نموذج شرق أوسطي يعول عليه في بناء رؤية عالمية جامعة للتسامح والتعايش.

وفي نهاية اللقاء أهدت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان الجامعة مجموعة من الإصدارات التي تتحدث عن الفن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مبادرة (المعرفة من أجل الإنسانية) والتي أطلقتها العام الماضي.

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