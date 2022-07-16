الإمارات مزوّد موثوق وداعم لأمن الطاقة العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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بعثت دولة الإمارات رسالة تفاؤل مهمة للعالم أجمع تؤكد التزامها الراسخ بتحقيق أمن الطاقة العالمي ودفع الجهود الدولية لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بما يحقق الاستقرار والازدهار الاقتصادي على مستوى العالم.

وجاءت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتؤكد نهج الإمارات الداعم لأمن الطاقة، حيث قال سموه: «نحن مستمرون كذلك في ترسيخ مكانة الدولة مزوداً موثوقاً للطاقة وداعماً لأمن الطاقة العالمي، كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي».

وتتبنى الإمارات نهجاً يركز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الهيدروكربونية من خلال الإنتاج المسؤول للنفط والغاز لدفع عجلة التطور والنمو والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي، وفي الوقت نفسه العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.

وبينما يتباطأ الاستثمار في مصادر الوقود الهيدروكربوني في بعض مناطق العالم تستمر دولة الإمارات في ضخ استثمارات كبيرة وإنجاز المشاريع الاستراتيجية بهدف ضمان استمرار سلاسل الإمداد النفطية، وتعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز.

والذي من شأنه أن يضمن استمرار دورها الفاعل شريكاً مسؤولاً وموثوقاً في تأمين إمدادات الطاقة لشركائها، حيث تسير الدولة بخطى حثيثة ومدروسة لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

كما تم توسيع نطاق مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في إمارة أبوظبي، الذي يعدُّ أكبر مشروع مسح يشمل مناطق برية وبحرية في العالم لتنفيذ عمليات مسح واستكشاف شاملة باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتغطية المناطق غير المستكشفة في البر والبحر، واستكشاف موارد هيدروكربونية جديدة في إمارة أبوظبي.

ولترسيخ دورها مزوداً موثوقاً للطاقة في العالم على المدى البعيد.. أطلقت أدنوك نيابة عن حكومة أبوظبي الجولتين الأولى والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عامي 2018 و2019، حيث طرحت مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية بهدف تسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز في أبوظبي.

وضمن الجولات التنافسية وقّعت أدنوك عدداً من اتفاقيات الامتياز، تم بموجبها ترسية مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، ما أسهم في توسعة قاعدة امتيازات أبوظبي وتعزيز شراكاتها الدولية.

وحققت الإمارات العديد من الإنجازات النوعية، مثل الاكتشافات الجديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل.

إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل، إضافة إلى الكشف عن احتياطيات جديدة تقدر بسبعة مليارات برميل من النفط الخام، و58 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي، ما يضع دولة الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز.

ونجحت الإمارات في إنشاء منشآت مخصصة لتخزين النفط في عدد من الدول الآسيوية في إطار استراتيجيتها الاستشرافية لدعم قطاع الطاقة العالمي وتعزيز قدرتها على الاستجابة بشكل فاعل وتنافسي لمختلف سيناريوهات أسوق الطاقة، إضافة إلى بناء أكبر مشروع منفرد في العالم لتخزين النفط بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة بقيمة 4.4 مليارات درهم.

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