الشرطة السياحية بدبي توعي موظفي منتجع شاطئ سينتارا ميراج

المصدر: دبي - البيان

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شهد العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرة توعوية لموظفي منتجع شاطئ سينتارا ميراج جزر ديرة، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي.

وأوضح أن المحاضرة التوعوية تأتي في إطار برنامج التوعية السياحية الداعمة لمبادرة المعرفة السياحية، بهدف تحقيق أهداف إدارة الشرطة السياحية الرامية لتعزيز بيئة سياحية آمنة، تُسعد السياح والزوار في الإمارة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: «نضع سنوياً خطة بالتعاون مع شركائنا، نستهدف من خلالها موظفي الفنادق لتعزيز توعيتهم الأمنية، وسبل التعامل وتقديم المساعدة للسياح والزوار في الإمارة، وإرشادهم لخدمات شرطة دبي الذكية، وهو ما يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة».

30 محاضرة

وأكد العقيد الجلاف أن الإدارة نظمت منذ بداية العام أكثر من 30 محاضرة توعوية لموظفي الفنادق والمنتجعات السياحية في الإمارة، وذلك بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.

كما أكد العقيد الجلاف أن الشرطة السياحية في شرطة دبي تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي في مختلف القطاعات السياحية على مستوى إمارة دبي، إلى جانب دورها في المجال الأمني، مبيناً أن المحاضرة شملت التوعية بنظام المفقودات والمعثورات، ومنصة E- crime، والتوعية بأضرار المخدرات، ومراكز الشرطة الذكية sps، والاتصال بالرقم 999 في الحالات الطارئة، و901 للحالات غير الطارئة والاستفسارات العامة.

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