148 ألف زائر لنادي ضباط شرطة دبي خلال النصف الأول من 2022

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل نادي ضباط شرطة دبي 148 ألفاً و259 زائراً، خلال النصف الأول من العام الجاري، ونظم أكثر من 443 فعالية في نفس الفترة.

وأكد العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، أن نادي الضباط شهد تطوراً كبيراً ونقلة نوعية خلال الفترة الماضية بدعم من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يحرص على الدعم المستمر لمختلف الأنشطة في النادي وتطوير مرافقها الرياضية وأنشطتها المختلفة، مشيراً إلى أن النادي له دور كبير في إقامة وإطلاق واستضافة الفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أن النادي يستضيف يومياً العديد من الفعاليات المتنوعة، ويقدم كافة خدمات الضيافة المصاحبة على أعلى مستوى، لافتاً إلى أن جميع خدمات النادي تحظى بإقبال كبير من كافة المؤسسات والهيئات.

وقال النقيب عادل محمد حسن، مدير إدارة نادي الضباط: إن النادي يقدم خدماته بإقامة واستضافة الفعاليات التي تزيد على 600 فعالية سنوياً، وتتضمن خدمات النادي حجز قاعات وصالات مناسبات للزواج، وخدمات حلاقة، ومغسلة، وصالة رياضية، ومطعماً، ومقهى، وخدمات ضيافة خارجية، وسيارة كوفي متنقلة، وإن عضوية النادي تقدم بمبلغ رمزي للضباط والمرشحين والمدنيين وفق شروط محددة، إضافة إلى إصدار عضويات خارجية للجهات الحكومية وشبه الحكومية، وفق درجات وظيفية معينة، وجهات عسكرية على مستوى الدولة لفئة الضباط باشتراك سنوي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز