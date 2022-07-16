«مجلس دو للشباب» يوسّع معرفة الطلبة الإماراتيين بقطاع الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، باليوم العالمي لمهارات الشباب - الذي حددته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بمهارات التوظيف والعمل وريادة الأعمال.

حيث أتاح مجلس دو للشباب في هذه المناسبة فرصة فريدة لمجموعة من خريجي المدارس الثانوية لاكتساب مجموعة المهارات والمعرفة حول قطاع الاتصالات، وذلك في المقر الرئيسي الجديد الخاص بشركة دو في دبي هيلز.

وتستهدف «دو» من خلال هذه المبادرة مواصلة لعب دورها في إعداد جيل جديد من القوى العاملة الإماراتية ورفدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

ووجه مجلس دو للشباب في إطار هذه المبادرة الدعوة لـعدد من الطلاب الإماراتيين للعمل مع موظفي الشركة عبر العديد من الأقسام، وذلك ضمن بيئة تعليمية مميزة مع التركيز على تنمية مهارات الطلبة وتزويدهم بإرشادات وخبرات عملية حول قطاع الاتصالات.

وعزز مجلس دو للشباب في هذه المناسبة التزامه بمساعدة الشباب العاملين في الشركة على تحقيق تطلعاتهم المهنية والمساهمة في إعداد جيل جديد من المواهب وقادة الأعمال الذين يساهمون بفعالية في تحقيق الطموحات والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤيتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة بالاعتماد على قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويساعد المقر الرئيسي الجديد لشركة دو في دعم أهدافها في هذا الإطار من خلال توفير بيئة مناسبة للتعلم والتطور المهني بما ينسجم مع استراتيجية التحول التي حددتها الشركة.

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