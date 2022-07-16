برامج الشيخ محمد بن زايد المجتمعية تمكين معرفي واعد

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكد إريك ديتريتش، المدير الأكاديمي لبرامج الشيخ محمد بن زايد المجتمعية في جامعة نيويورك أبوظبي، أن دولة الإمارات بمرحلة من التغيّر والتطور السريعين.

حيث يشهد العالم بأسره تحوُّلاً مذهلاً ينعكس في العديد من التغييرات الجيوسياسية وما يُدعى بالاقتصاد العالمي، لذلك، كان من الأهمية بمكان أن يتم إعداد جيل وطني واعد يدرك هذه التحولات ويفهم محفزات التغيير ويواكب التطورات ليكونوا فاعلين بالمجتمع.

وبمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف 15 من يوليو، والذي يحمل هذا العام شعار أهمية التعلم واكتساب المهارات في الحياة والعمل والتنمية المستدامة، أكد ديتريتش في حوار خاص مع «البيان» أن جامعة نيويورك تحرص على إعداد وتزويد الطلاب بالعديد من المهارات الشخصية التي تُرافقهم مدى الحياة، والتي بإمكانهم استثمارها لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك مهارات القيادة ومخاطبة الجمهور والتفكير النقدي.

وأوضح ديتريتش، أنه خلال الأعوام القليلة المقبلة، ستعمل برامج الشيخ محمد بن زايد المجتمعية على استقطاب المزيد من المُتقدمين سنوياً، لتزويدهم بالتحليلات الدقيقة حول التغييرات السياسية والاقتصادية التي تطرأ على العالم بأسره، بالإضافة إلى استقطاب الطلاب من مختلف الخلفيات الأكاديمية، بما في ذلك مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات والطب.

وقال: «نطمح إلى تقديم أفضل المناهج الدراسية الممكنة والإسهام في تطوير الإمكانات البحثية للإمارات العربية المتحدة، بما يعود بالفائدة على الدولة من خلال زيادة أعداد الباحثين والمختصين في المعارف المتقدمة والابتكارات الرائدة في جميع المجالات».

وفيما يتعلق بالأكاديمية الصيفية لجامعة نيويورك أبوظبي وطلاب المدارس الثانوية، أكد ديتريتش على المساعي الحثيثة لزيادة أعداد الطلاب المُسجّلين في إطار التوسع التدريجي للبرامج.

برامج

وحول أهم البرامج التي تقدمها الجامعة في الوقت الراهن، أشار ديتريتش أن برامج الشيخ محمد بن زايد المجتمعية مجانية، وهي مفتوحة أمام جميع طلاب الجامعات والكليات الإماراتيين، وتضم كُلّاً من برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي الموجه لطلاب الكليات والجامعات، وبرنامج الأكاديمية الصيفية الخاص بجامعة نيويورك أبوظبي والمخصص لطلاب المدارس الثانوية.

حيث يمنح برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي المُتفوقين من طلاب الجامعات فرصة حصرية للمشاركة في برنامج دراسي تم تصميمه بشكل خاص ليشمل مقررات دراسية ومحاضرات وتجارب قيادية وفرصاً لبناء العلاقات المهنية والاستشارات الخاصة باستكمال الدراسات العليا.

ويتنافس الطلاب المتفوقون في ثلاث جامعات وطنية في دولة الإمارات سنوياً لانتقاء مجموعة جديدة من المشاركين الذين يحضرون هذه الصفوف والأنشطة في جامعة نيويورك أبوظبي إلى جانب برامجهم ومسؤولياتهم الأكاديمية الأخرى في جامعاتهم الأم، في حين تقدم الأكاديمية الصيفية لجامعة نيويورك أبوظبي، برنامج إعداد جامعي لمدة 18 شهراً بهدف الارتقاء بالمستوى الأكاديمي لأكثر الطلاب الإماراتيين تفوقاً في المدارس الثانوية من جميع أنحاء الدولة.

ويفوز الطلاب الذين ينجحون بعد عملية انتقاء متعددة المراحل بمنحة الشيخ محمد بن زايد الخاصة بطلبة المدارس الثانوية المتفوقين.

والتي تُؤهلهم للتسجيل في الأكاديمية. وتُساعد الأكاديمية الصيفية، من خلال الدورات التدريبية والأنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية والاستشارات الجامعية، الطلاب على الاستعداد لما تتميز به الأوساط الأكاديمية من صرامة وتُوفر لهم العون خلال عملية التقديم من أجل الحصول على القبول في مجموعة من أفضل الجامعات العالمية.

واحتفاءً بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق البرنامجين، أكد أنه يتم قبول 34 طالباً كل عام ضمن برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي و34 طالباً آخرين في الأكاديمية الصيفية، وقال: «لدينا بالفعل 350 خريجاً ممّن تولوا مناصب قيادية رفيعة وتخرجّوا من الجامعات في مُختلف التخصصات. ونحن فخورون بكلّ الإنجازات التي حققوها».

قال إريك ديتريتش: «تُجهز برامجنا الطلاب ليكونوا قادة الدولة المستقبليين، من خلال تعليمهم مبادئ الاقتصاد السياسي والشؤون الدولية، فضلاً عن تزويدهم بأبرز مهارات القيادة ومخاطبة الجمهور، ويُمكن للطلاب المُشاركين في برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي الاختيار بين دورة تدريبية حول تحديات الاقتصاد السياسي الجديد أو دورة حول الشؤون والعلاقات الدولية».مبادئ

مبادئ

قال إريك ديتريتش: «تُجهز برامجنا الطلاب ليكونوا قادة الدولة المستقبليين، من خلال تعليمهم مبادئ الاقتصاد السياسي والشؤون الدولية، فضلاً عن تزويدهم بأبرز مهارات القيادة ومخاطبة الجمهور، ويُمكن للطلاب المُشاركين في برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي الاختيار بين دورة تدريبية حول تحديات الاقتصاد السياسي الجديد أو دورة حول الشؤون والعلاقات الدولية».

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