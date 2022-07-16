هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة وعصام الدين عوض

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هطلت أمس أمطار غزيرة على شارع الإمارات وإكسبو في دبي، وكانت متوسطة وغزيرة في الشارقة والبديع والبداير والقطائع وعلى طريق نزوى المدام وفلج المعلا ومهذب والعذيب واللبسة والراشدية في أم القيوين، وكانت خفيفة إلى متوسطة على الغيل برأس الخيمة وخطم الشكلة في العين والذيد بالشارقة وخورفكان.

كما هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة أحياناً في ساعات الصباح على خضيرة ومليحة في الشارقة ومربض بالفجيرة وعلى طريق حمامة وحميم بمنطقة الظفرة والخزنة في العين.

كما سقطت أمطار غزيرة على ضواحي مدينة العين في الساد والعراد والقوع وأبو سمرة والفقع، وفي منطقة الظفرة في عصب وجسيورة وطريق العين ـ دبي، وطريق الختم باتجاة أبوظبي وطريق حماصة وطريق حميم.

رياح نشطة

وتشكّلت السحب الركامية الممطرة منذ الصباح وكانت مصحوبة برياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وصلت سرعتها إلى 45 كم/‏‏ساعة، مثيرة للغبار وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، خصوصاً مع انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والرياح شديدة السرعة وتوخي الحيطة والحذر على الطرق السريعة وخفض السرعة وترك مسافة آمنة بين المركبات، كما دعا المركز إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه، وتجنب ارتياد البحر خلال هذه الفترة لاضطرابات الموج.

وأدى سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة والمصحوبة برياح ظهر أمس على مناطق متفرقة من أم القيوين ولفترات متفاوتة وأحياناً متقطعة، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وظلت السماء ملبدة بالغيوم، وشمل ذلك مناطق فلج المعلا ومهذب والراشدية واللبسة والعذيب.

ودعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة وتساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.

حالة غير مستقرة

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتعرض مناطق الدولة لحالة جوية غير مستقرة نتيجة لحركة خط الالتقاء المداري باتجاه الشمال مع امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق، يعمل على تدفق كتلة هوائية رطبة من الشرق باتجاه الدولة.

فيما يتعمق المنخفض السطحي والعلوي على الدولة ليصبح الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية في المناطق المكشوفة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون اليوم السبت حاراً نهاراً وصحواً إلى غائم جزئي مع وجود السحب الركامية الممطرة شرقاً وتمتد على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر.

كما يتوقع أن يكون طقس غد الأحد حاراً نهاراً وصحواً إلى غائم جزئي.

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