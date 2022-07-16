ذوو الشهداء يشيدون بالقيادة لمساعدتهم على أداء فريضة الحج

المصدر: أبوظبي - وام

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عاد عدد من ذوي الشهداء إلى البلاد بعد أدائهم مناسك الحج التي نظمها مكتب شؤون أسر الشهداء بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حيث أعربوا عن شكرھم وتقديرھم للقيادة الحكيمة على مبادراتها ومتابعتھا شؤونھم وتيسير أداء ھذه الفريضة المباركة، مشيدين بجھود مكتب شؤون أسر الشھداء في تقديم الدعم لھم.

وجاءت ھذه الحملة السنوية التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشھداء تنفيذاً لتوجيھات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً ضرورة توفير كل أشكال الرعاية والاهتمام بأسر شهداء الوطن الأبرار وذويھم تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدمھا شھداء الإمارات في الذود عن مصالح الوطن.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نھيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشھداء، كانت حملة الحج التي نظمها المكتب لهذا العام مميزة وناجحة بكل المقاييس.

حيث قام فريق عمل المكتب بالتنسيق مع الأطراف المعنية والتي قامت بدورها بتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتسخير جميع الإمكانيات لضمان راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سھولة ويسر، مع أخذ كل احتياطات الصحة والسلامة للحجاج المشاركين لھذا العام، بالإضافة إلى متابعة عملية تنظيم مغادرة الحجاج من مطار أبوظبي الدولي وحتى عودتھم الميمونة إلى أرض الوطن.

ودعا الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نھيان، الله عز وجل أن يتقبل من زوار بيته الحرام حجھم وعبادتھم وأن يتغمد شھداء الوطن بواسع رحمته ويسكنھم فسيح جناته.

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