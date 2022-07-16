242595 عينة تعامل معها المختبر الجنائي بالشارقة 2021

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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كشف العقيد خبير المهندس عادل أحمد المازمي، رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لـ«البيان»، أن المختبر الجنائي أنجز 13994 تقريراً وتعامل مع 242595 عينة وأثراً في 2021.

لافتاً إلى أن نسبة العاملين في المختبر من المواطنين الأكْفاء 67%، ما انعكس ذلك على الكشف عن العديد من الجرائم والوصول إلى الجناة في أوقات قياسية، منها العثور على أطراف بشرية في مكب للنفايات و4 أنواع من المخدرات المصنعة (إسبايس) ليست مدرجة في جداول قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى شحنة مواد مخدرة تم إخفاؤها بطريقة احترافية في بذور السمسم.

وأوضح أن المختبر يضم 3 أفرع فنية، هي فرع التحاليل الكيميائية، وفرع التحاليل البيولوجية، وفرع الآثار المادية، كما يضم فرعاً للاستراتيجية والتميز.

كما زوّد المختبر بتقنيات حديثة وكوادر بشرية ذات كفاءة ومؤهلة للتعامل مع كافة العينات واستخلاص الحمض النووي، لافتاً إلى أنه حصل على مصنفين فكريين، تمثّلا في مصنف بصمة مخدر في مجال مكافحة المخدرات، ومصنف فكري آخر في دليل المواصفات القياسية للأسلحة والآلات.

دعم

وقال العقيد خبير المهندس عادل المازمي: إنه بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تم افتتاح المبنى الجديد للمختبر الجنائي في منطقة الرفاع بضاحية مغيدر في فبراير الماضي من قبل اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة.

حيث إن المختبر يضم عدداً من الوحدات التنظيمية والمرافق المختلفة المنوط بها كشف ملابسات القضايا والبلاغات، وفق أفضل الممارسات والأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة ويعمل عليها كفاءات وطنية وخبرات متنوعة تسهم في تحقيق رؤية الدولة في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تعزيز الأمن والسلامة، متخذاً من الاستباقية والمرونة والابتكار محفزاً لضمان الجاهزية والاستمرار بالعمل.

أفرع

وأوضح أن المختبر الجنائي يعد قسماً رئيسياً تابعاً للإدارة العامة للعمليات الشرطية، ويضم 3 أفرع فنية، هي فرع التحاليل الكيميائية، وفرع التحاليل البيولوجية، وفرع الآثار المادية، كما يضم فرعاً للاستراتيجية والتميز، إضافة إلى وحدتين، وحدة للخدمات المساندة ووحدة للطب الشرعي، مبيناً أن فرع الفحوصات الكيميائية مختص بالتعامل مع العينات التي ترد إليه، سواء كانت عينات لسوائل بيولوجية لفحص المواد المخدرة والمتطايرة في حالات التعاطي أو كانت مضبوطات لمعرفة ماهيتها ونوعيتها ومدى إدراجها ضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ناهيك عن العينات التي ترد من الطب الشرعي في الحالات المختلفة.

بصمة

وأضاف أن فرع الآثار البيولوجية مختص بالتعامل مع العينات البيولوجية في القضايا المختلفة التي قد تقع على جسم الإنسان أو يكون طرفاً بها، مثل قضايا الاعتداء الجسماني والاعتداء الجنسي والسرقات بأنواعها، ويضم هذا الفرع وحدة مختصة بالتعامل والكشف عن البصمة الوراثية (DNA)، التي تتوافر بها تقنيات حديثة وكوادر بشرية ذات كفاءة ومؤهلة للتعامل مع كافة العينات واستخلاص الحمض النووي منها.

وانعكس ذلك في الكشف عن الكثير من الجرائم والوصول إلى الجناة في أوقات قياسية، أما فرع الآثار المادية فيحوي 3 وحدات رئيسية، متمثلة في وحدة فحص آثار الحرائق، المنوط بها معاينة كافة أنواع الحرائق لتحديد أسبابها وفيما إذا كانت عمدية أو غير عمدية، مثل الحرائق الناتجة عن الأجهزة الكهربائية أو الإهمال، والوحدة الثانية تختص بفحوصات التزييف والتزوير للكشف عن تزييف العملات وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، مثل الجوازات والشهادات الدراسية والشيكات البنكية .

بالإضافة إلى الكشف عن التقليد في العلامات التجارية، أما الوحدة الثالثة فهي وحدة مختصة بفحص الأسلحة والمقذوفات والآلات المختلفة لبيان ماهيتها ونوعها ومدى صلاحيتها للاستعمال، بالإضافة إلى معاينة البلاغات والحوادث المختلفة التي ينتج عنها إصابات أو وفيات.

خدمات

وقال العقيد المازمي: إنه ضمن الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التكامل والترابط في تقديم الخدمات الاستباقية تم تطوير وحدة للطب الشرعي مزودة بالكوادر البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة لتسهيل مهام الأطباء الشرعيين لفحص ومعاينة الجثث والأشلاء الآدمية والإصابات المختلفة لتقديم تقارير فنية للجهات القضائية مبينة فيها أسباب الوفاة أو الإصابات.

وأضاف أن أبرز الجرائم التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية هي العثور على بعض الأطراف البشرية في مكب النفايات.

وبالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية تم الوصول إلى الجاني خلال 12 ساعة، فتم التعرف على الشخص من خلال تحليل البصمة الوراثية، كما تم الكشف عن طرق جديدة عدة لتهريب الذهب، بالإضافة إلى الكشف عن 4 أنواع من المخدرات المصنعة «إسبايس» التي انتشرت، وهي ليست مدرجة في جداول قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

حيث تم حصر تلك المواد وتحديد تركيباتها الكيميائية، وبمتابعة وتوجيه من قبل قائد عام شرطة الشارقة تم إدراج تلك المواد في جداول القانون الاتحادي في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبذلك أصبحت مجرّمة بالقانون، كما تم الكشف عن شحنة مواد مخدرة تم إخفاؤها بطريقة احترافية في بذور السمسم.

استراتيجية

أكد النقيب يحيى محمد الكندي، مدير فرع الاستراتيجية والتميز بالمختبر، أن الفرع يتولى تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة في شأن تنفيذ المبادرات.

إضافة إلى العمل على التطوير الإداري لكافة الوحدات التنظيمية للمختبر، وتنظيم المقارنات المعيارية للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال فحص الأدلة الجنائية وحصر نتائج مؤشرات الأداء ومتابعتها لتحقيق المستهدفات، إذ حصل المختبر على مصنفين فكريين، تمثلا في مصنف بصمة مخدر في مجال مكافحة المخدرات، ومصنف فكري آخر في دليل المواصفات القياسية للأسلحة والآلات، والحصول على شهادة نموذج صناعي في فحص صلاحية الطلقات النارية، وجارٍ العمل للحصول على 5 مصنفات فكرية جديدة في 2022.

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