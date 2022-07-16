«كهرباء دبي» ترشّح موظفَين لبرامج دكتوراه الهندسة في جامعة كاليفورنيا بيركلي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي ترشيح اثنين من موظفيها لبرنامج الدكتوراه في الهندسة في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة الباحثين في كلية الهندسة في بيركلي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وحصل الموظفان على درجة الماجستير في أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل ضمن الدفعة الأولى من برنامج ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وجامعة كاليفورنيا بيركلي.

وسيقضي موظفا الهيئة المرشحان بين 4 و5 أعوام بدوام كامل في جامعة كاليفورنيا بيركلي، لإجراء أبحاث في موضوعات هندسية قريبة من مجالات عملهم، بما يعزز قدرات هيئة كهرباء ومياه دبي ودولة الإمارات في التخصصات الهندسية.

استثمار

وهنأ معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الموظَفَين المرشَحَين، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في الكفاءات المواطنة وتوفر لهم أفضل الفرص التعليمية.

مشيراً إلى سعادته بالتقدم الذي تحقق في الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وجامعة كاليفورنيا بيركلي، لا سيما في برنامج الماجستير المشترك بين المؤسستين في أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل، والذي تخرج منه 35 موظفاً في الدفعة الأولى، إضافة إلى 108 موظفين مسجلين حالياً في الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج.

كما أشاد بجامعة كاليفورنيا بيركلي وأساتذتها لجهودهم وتعاونهم مع الهيئة لضمان مستقبل زاهر للمهندسين في هيئة كهرباء ومياه دبي ودولة الإمارات، حيث تسعى الهيئة دائماً لتطوير قدرات ومهارات الجيل المقبل من القادة والمبدعين الشباب في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجية واضحة وخارطة طريق لتحويل دبي إلى مركز للتميز والابتكار في التقنيات الجديدة.

وقال الطاير: «تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في تعزيز دور دبي كمركز ريادي لصناعة المستقبل.

صممت الهيئة برنامج الماجستير في أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا، بيركلي، لإتاحة الفرصة لموظفي الهيئة من المواطنين للحصول على درجة الماجستير من خلال هذا البرنامج الريادي الذي يتيح للمنتسبين تعلم موضوعات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وأنظمة إنتاج الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، وغيرها، على أيدي نخبة من الأساتذة والباحثين بالجامعة».

تقنيات

ويشمل البرنامج الدراسي لماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل، عدداً من المساقات المتعلقة بطاقة المستقبل والتي تجمع بين البحوث النظرية والتطبيق العملي، بما في ذلك تحليل أنظمة الطاقة المتطورة، وإلكترونيات الطاقة، والتحكم في أنظمة الطاقة وحمايتها، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والتكنولوجيا التشغيلية، والأمن السيبراني، وتكامل أنظمة إنتاج الطاقة المتجددة، واقتصاد تخطيط الموارد المتكاملة، وأتمتة الشبكات، وتحلية وتوزيع المياه، وغيرها.

دعم

قال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية إن هيئة كهرباء ومياه دبي أطلقت «برنامج ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل» بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي في عام 2019 تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها لتولي مناصب قيادية في مختلف المجالات.

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