تعاون بين «الإمارات للتنمية» و«فاليانت للرعاية الصحية»

المصدر: دبي - وام

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وقّع مصرف الإمارات للتنمية اتفاقية تسهيل ائتماني مع «فاليانت للرعاية الصحية» المالكة لمستشفى وعيادة فاليانت المتعددة التخصصات ومقرها في منطقة سيتي ووك في دبي.

وستمنح الاتفاقية التمويل لـ«فاليانت» لصالح شؤون الاستثمار الرأسمالي والنفقات التشغيلية، مما يسمح لها بتنفيذ خططها التوسعية مع إمكانية الوصول إلى التمويل التشغيلي في الوقت ذاته.

حضر حفل التوقيع أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وفيصل جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة فاليانت، وأحمد بن جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لشركة فاليانت للرعاية الصحية، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين من كلتا المؤسستين.

أولوية

ويعتبر قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات ذات الأولوية التي يستهدفها مصرف الإمارات للتنمية من خلال مجموعة حلوله المالية وغير المالية المرنة، نظراً لدور القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وأهميته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال أحمد محمد النقبي: تعد الرعاية الصحية من أهم القطاعات في دولة الإمارات، سواء من حيث إمكاناتها في النمو أو دورها المركزي في رفاهية مجتمعنا. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.9 في المائة، ليصل إلى 107 مليارات درهم بحلول عام 2029 وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السريرية والتشخيصية عالية الجودة.

جودة

قال أحمد بن جمعة بالهول: بمساندة المصرف، سنمضي قدمًا في خطتنا الشاملة في مجال الأعمال الطبية، حيث سنقدم غرفًا إضافية ذات جودة عالية وبمميزات استثنائية للمرضى الداخلين، بالإضافة إلى تجهيز وحدة قسطرة قلبية ومختبر الفيزيولوجيا الكهربية، بقيادة أطباء معتمدين من المملكة المتحدة وأمريكا وأوروبا، مما يضيف قيمة إلى قطاع الرعاية الصحية في الإمارات بالكامل، متماشية مع رؤية دبي في أن تكون مركزًا للسياحة العلاجية.

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