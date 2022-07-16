88 ألف متعامل مع «سبيد لفحص المركبات» بعجمان خلال النصف الأول

المصدر: (عجمان - البيان)

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كشفت هيئة النقل في عجمان، متمثلة في مؤسسة المواصلات التجارية، عن عدد المتعاملين لمركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، حيث قدم المركز خدماته لـ87868 متعاملاً خلال النصف الأول من عام 2022، بزمن تقديم خدمة الفحص بلغ 12 دقيقة، ودقيقتين و43 ثانية لزمن تقديم خدمة الترخيص، وانخفاض معدل زمن الانتظار لخدمة الترخيص إلى دقيقة و46 ثانية.

وأكد أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية، أن الهيئة تسعى دائماً إلى تطوير خدمات مركز سبيد بشكل دوري، وذلك لضمان حصول المتعاملين على خدمات ذات كفاءة وفاعلية وفقاً للخطط الاستراتيجية للهيئة، ما يضمن استمرارية الأعمال وتحقيق رؤية عجمان.

وأشار إلى مضاعفة الجهود من أجل جعل تجربة المتعامل أكثر سهولة، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين من خلال تقديم مبادرات وخدمات استباقية تفوق التوقعات.

من جانبه أفاد عمار حسن الشاعر مدير مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، بأن الهيئة تعمل على تطوير تجربة المتعامل وإدخال العديد من التحسينات على خدمات مركز سبيد من استقبال ودراسة الملاحظات واقتراحات المتعاملين، حيث تم مؤخراً تمديد مواعيد عمل خدمات الفحص، بحيث تتوفر طيلة أيام الأسبوع من خلال تفعيل الخدمة في أيام السبت خلال الفترة المسائية من الساعة 4:00م ولغاية 9:00م.

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