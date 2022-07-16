ت + ت - الحجم الطبيعي

تجسد «مدينة إكسبو دبي» النموذج الأحدث لمدن المستقبل وتتفرد بإبداع عمراني، إضافة لدورها كمنارة معرفية، ولن تكون فقط وجهة مثالية للإقامة والعمل، بل وللتعليم والثقافة أيضاً، ما يعكس دورها الحيوي في تطوير اقتصاد المعرفة، كما سوف تنبض بالفنون والابتكار وستتميز بالاستدامة وببنية رقمية ذكية غير مسبوقة.

وتشكل «مدينة إكسبو دبي» وجهة مثالية للأعمال، من الشركات الصغيرة والمبتدئة، إلى شركات الـ«فورتشن 500»، أكبر شركات العالم، حيث تتمتع ببيئة متطورة بالإضافة إلى التقنيات المدمجة لمرافق الرياضة والصحة وأماكن الضيافة والترفيه.

أهداف

وامتداداً لأهداف «إكسبو 2020 دبي»، ونجاحه الذي شهد له العالم أجمع، سوف تواصل «مدينة إكسبو دبي» تحفيز الخيال البشري ودعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وسوف تطور أيضاً برامج تعليمية وثقافية وترفيهية متنوعة.

كما سوف تقدم المدينة تجارب غامرة ومحتوى فريداً، وستشكل ملتقى للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، من خلال تجارب تعليمية وثقافية هادفة تلهم التعلم والابتكار والإبداع، وتغرس إحساساً بالمسؤولية والترفيه معاً عبر موضوعات الاستدامة والتنقل والثقافة، وذلك استمراراً لإرث إكسبو 2020 دبي.

فيما سوف يتم تنظيم تجارب تعليمية غامرة ذات محتوى فريد من نوعه، بالترافق مع ورش عمل متنوعة وبرامج خاصة، تهدف إلى دعم المناهج التعليمية المختلفة التي يتم تدريسها في مدارس الدولة.بيئة مثالية

وتهدف «مدينة إكسبو دبي» إلى توفير بيئة أعمال مثالية تساهم بشكل مباشر في خلق الفرص للشركات التي تسعى إلى تحقيق أهدافها المستدامة، ما يجعل مدينة المستقبل وجهة مرغوبة للعديد من المستأجرين التجاريين، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الكبرى التي أظهرت اهتماماً كبيراً في اتخاذ «مدينة إكسبو دبي» قاعدة لأعمالها، مثل: «دي بي ورلد» و«سيمنز»، وكذلك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، ويتطلعون بالفعل إلى جعل المدينة منزلاً جديداً لأنشطتهم التجارية.

خطة حضرية

ولطالما كان مستقبل موقع «إكسبو 2020 دبي» في صميم عملية التخطيط منذ البداية، إذ تقرر الاحتفاظ بـ80 % من البنية التحتية للحدث في إطار تحويل الموقع إلى «مدينة إكسبو دبي»، التي تمثل أهم عناصر إرث الحدث، كما تُعد جزءاً من خطة «دبي الحضرية الشاملة 2040».

وتم تصميم «مدينة إكسبو دبي» وفق نموذج التخطيط الحضري للبيئة المستدامة، حيث تضم أكثر من 120 مبنى معتمداً بنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، وتهدف المدينة إلى أن تكون مدينة ذكية نابضة بالحياة تراعي متطلبات الإنسان ومدفوعة بالاستدامة والابتكار والتعليم والترفيه.

أجنحة

وتحتفظ «مدينة إكسبو دبي» بعدد من الأجنحة الرئيسية وعروض الترفيه والتقنية، التي تضمنتها فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، مع الحفاظ على عناصر الإبهار والزخم والإثارة التي تميزت بها فعاليات الحدث العالمي.

وسوف تواصل أبرز معالم الجذب في المعرض العالمي، استقبال الزوار بالزخم نفسه والأجواء الترفيهية الرائعة، في مقدمتها «ساحة الوصل»، التي شكلت (قلب «إكسبو» النابض)، وسوف تكون أيضاً (قلب «مدينة إكسبو دبي»)، وتظلل الساحة قبة فولاذية يصل قطرها إلى 130 متراً وارتفاعها 67.5 متراً كارتفاع مبنى مؤلف من 22 طابقاً، ويبلغ إجمالي طول القضبان الحديدية للقبة 13.6 كم ما يعادل طول برج خليفة 16 مرة.

انطلاقة جديدة

وتشكل «مدينة إكسبو دبي» انطلاقة جديدة لإرث «إكسبو 2020 دبي» المادي والمعرفي، وترسيخاً لما حققه خلال فترة فعالياته وبرامجه الرائدة، التي امتدت 6 أشهر كما توفر المدينة منظومة أعمال رائدة، لاستقطاب العقول العالمية التي تتبنى التقنية والابتكار الرقمي، وبالتالي سوف تسهم في دعم نمو الصناعة وأهداف التنوع والنمو الأوسع في الإمارات.

>

› المدينة وجهة مثالية للأعمال وللشركات الصغيرة والمبتدئة

› تحفز الخيال البشري وتدعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات

› تشكل ملتقى للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز