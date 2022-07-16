مهرجان ليوا للرطب يطلق دورته الـ 18 اليوم

المصدر: ليوا، الظفرة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.. تنطلق اليوم الدورة الـ 18 من مهرجان ليوا للرطب، الذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ويستمر لغاية 24 يوليو الحالي.

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي:

إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الداعمة لقطاع الزراعة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، سائراً سموه في ذلك على درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى قواعد توسيع القطاع الزراعي وتنميته، إلى جانب تمسكه بالمكانة التاريخية لشجرة النخيل التي مجدتها الكتب السماوية بجانب ارتباط شجرة النخيل ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات الأصيل وتاريخها واستحقت مكانتها الشامخة في التراث الوطني والعالمي، إذ تعد رمزاً وطنياً وتراثياً على امتداد تاريخ دولة الإمارات ومصدراً رئيسياً لتعزيز الأمن الغذائي.

وهو نهج سار عليه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي أولى القطاع الزراعي بشكل عام وزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص أهمية قصوى لترسيخ مكانة النخيل والرطب والتمور كرمز لأصالة الماضي وخير للحاضر وضمانة للغد، لما للنخيل من ارتباط وثيق بتراث دولة الإمارات الأصيل.

وتوجه المزروعي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة لمتابعته الدؤوبة وتوجيهاته الدائمة لنا لتطوير مُختلف فعالياتنا وابتكار المسابقات والأنشطة الهادفة، كما ثمن رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمهرجان ليوا للرطب الذي ساهم على مدار دوراته المتتالية في جعل الزراعة ثقافة لدى أبناء المجتمع وصولاً إلى تحقيق أمن غذائي وإنتاج زراعي مستدام.

23 مسابقة

من جانبه، قال عبيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان ليوا للرطب، إن المهرجان في دورته الثامنة عشرة يتضمن تنظيم 23 مسابقة رئيسية خصص لها 293 جائزة بقيمة تبلغ 8 ملايين و300 ألف درهم، وتتوزع المسابقات على النحو التالي «11 مسابقة لمزاينات الرطب، 7 مسابقات للفواكه، 3 مسابقات للمزارع النموذجية، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة أجمل مجسم تراثي»، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات في السوق الشعبي.

وأوضح عبيد المزروعي أن المهرجان يضم مسابقات مزاينة الرطب «الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، أكبر عذج، مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، فرض وخلاص العين» ومسابقات الفاكهة «المانجو والليمون والتين وسلة فواكه الدار».

بالإضافة إلى مسابقة المزرعة النموذجية «المحاضر الغربية، المحاضر الشرقية، مدن الظفرة» ومسابقة أجمل مخرافة رطب، إلى جانب السوق الشعبي الذي يحتضن العديد من الفعاليات والمسابقات التراثية وأجنحة المؤسسات الوطنية وعشرات المحال التجارية والمطاعم المتنقلة.

وأشار المزروعي إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والمسابقات التي تقام في السوق الشعبي، بالإضافة إلى الحرف اليدوية التقليدية والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، وغيرها من الفعاليات الشيقة والجاذبة لمختلف الفئات العمرية، وسيفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً خلال الفترة من 16إلى 24 يوليو الحالي.

وقال المزروعي: إن المسابقات تتوزع على النحو التالي «11 مسابقة لمزاينات الرطب /‏ الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، أكبر عذج، مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين/‏ و7 مسابقات للفواكه /‏الليمون المنوع والمحلي، المانجو المنوع والمحلي، التين الأحمر والأصفر، سلة فواكه الدار/‏ و3 فئات ضمن مسابقة المزرعة النموذجية /‏المحاضر الغربية والمحاضر الشرقية ومدن الظفرة/‏ ومسابقة أجمل مخرافة ومسابقة أجمل مجسم تراثي».

وأضاف إن المهرجان سيشهد العديد من الفعاليات والمسابقات الشيقة، والتي خصص جزء كبير منها لزوار المهرجان، وذلك من خلال مسابقات المسرح الرئيسي وجوائزه اليومية، والسوق الشعبي الذي يضم عشرات المحال المتنوعة، وأجنحة الجهات الوطنية الداعمة والمشاركة، وعربات الطعام المتنقلة، وقرية الطفل، والمسابقات الشعبية المتنوعة.

تطبيق ذكي

وحول التسجيل والإجراءات.. قال مدير المهرجان: إن لجنة إدارة المهرجانات أطلقت تطبيقاً ذكياً يتيح للراغبين من المزارعين وأصحاب الحرف بالمشاركة.. والاطلاع على كل شروط المسابقات مع إمكانية المتابعة المباشرة لنتائج وتحديثات المهرجان..

مؤكداً حرص مهرجان ليوا للرطب على الاستمرارية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والإبقاء على إرشادات السلامة العامة والتعليمات ذات الصلة من التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وإبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، سواء خلال تنظيم المسابقات المختلفة أم الفعاليات المتنوعة أم السوق الشعبي، وذلك دعماً للجهود المبذولة في الدولة للوصول إلى مرحلة التعافي وحرصاً على السلامة العامة.

وقال مبارك علي القصيلي المنصوري، مدير مزاينة الرطب في المهرجان، إن الشروط العامة لمسابقة مزاينة الرطب تتمثل في أن يقدم المشارك رطباً من إنتاج مزرعته الخاصة، وإبراز المستندات الخاصة بملكية الأرض الزراعية عند التسجيل، ولكل فرد حق المشـاركة والفوز في فئتين فقـط من فئات المسـابقة، ومن لم يحالفه الحظ يحق له المشاركة في الفئات الأخرى.

كما يحق المشـاركة في شـوط واحد من شـوطي النخبة «شـوط الظفـرة لنخبة الرطب أو شـوط ليوا لنخبـة الرطب».

مشاركة

وأوضح المنصوري أنه يتم احتسـاب 70% مـن درجة تقييم المشاركة على تقييـم الرطب في موقع المزاينة، في حين يتم احتساب 30% من درجة التقييم بعد كشـف لجنـة التحكيم على المزرعة والتأكد من نظافتهـا العامـة والعنايـة بالنخلة من خلال التكريـب الملائم، واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، مؤكداً على ضرورة الالتزام بموعد تسليم العينات وفقاً للفئات والتواريخ المحددة من قبل اللجنة المنظمة، كما أنه لا تقبل التمور في المسابقة.

وأشار مدير مزاينة الرطب في المهرجان إلى أن مسابقة أكبر عذج يتم خلالها وزن أكبر عذج بالكيلو جرام، ويتم ترتيب الأوزان مـن الأكثر وزناً فالأقـل، والوزن الأعـلى يحصل على المركز الأول ومـن ثم الثـاني والثالث، وترتـب المراكز على هـذا النحو حتـى المركـز الخامس عشر.

كما يتم استلام المشـاركات أول يـوم في المهرجـان «2022/07/16» من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعـد الظهر، ولن يتم استلام أي مشـاركة بعد انتهاء الوقت المحدد، فيما يحق لكل مشـارك المشـاركة بعذج واحد فقط، ولن يسمح بوزن أكثر من ذلك.

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