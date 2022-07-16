نادي تراث الإمارات يشارك بورش متنوعة

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات النسخة الـ 18 من مهرجان ليوا للرطب، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي، في الفترة من 16 لغاية 24 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.

وقال سعيد بن علي المناعي مدير إدارة الأنشطة: إن نادي تراث الإمارات من أقدم المؤسسات والجهات التي تشارك بانتظام في المهرجانات التراثية المختلفة، لافتاً إلى أن للنادي حضوراً مشهوداً وبصمة مميزة تظهر في مشاركته السنوية بمهرجان ليوا للرطب، حيث يمثل جناح النادي نقطة ثقل تجذب إليها الزوار للتعرف على تراث الدولة.

وأوضح المناعي إن من ضمن الورش الحرفية المتنوعة لجناح النادي تأتي ورشة سف الخوص، التي تعكس الاستخدام الأمثل لمشتقات النخيل من الخوص وتحويلها إلى تحف فنية وأدوات يومية كان يستخدمها الآباء والأجداد، كما ستكون هناك ورشة لتعليم الربابة لأبناء منطقة ليوا، إضافة إلى مجلس تراثي يجسد تفاصيل الكرم والضيافة الإماراتية الأصيلة.

حضور

من جهتها، أشارت فاطمة المنصوري مديرة إدارة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، إلى أن المشاركة في المهرجان، تأتي تأكيداً على حضور نادي تراث الإمارات الدائم في المناسبات والفعاليات التراثية بالدولة.

وذكرت أن الجناح سيضم معرضاً لإصدارات نادي تراث الإمارات من الكتب، بالتركيز على الإصدارات التي تتحدث عن النخيل والتمر، ومنها «أطلس أصناف نخيل التمر في دولة الإمارات العربية المتحدة» تأليف حسام غالب (6 أجزاء)، وكتاب «نخيل التمر كعلم وثقافة وتراث» تأليف د. كريم محمد فرج، إضافة للإصدارات التي تغطي جوانب عدة من تراث وتاريخ الدولة ودواوين الشعر النبطي.

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