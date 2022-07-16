52 مزرعة إنتاج حيواني مرخّصة في الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني المرخصة في دولة الإمارات قرابة 52 مزرعة متنوعة، منها 20 مزرعة دواجن بياضة و13 مزرعة أبقار و14 مزرعة دواجن لاحم.

إضافة إلى مزرعتي أغنام وماعز ومزرعتي جمال ومزرعة مخصصة لإنتاج الأرانب، وذلك بحسب القائمة المحدثة التي أصدرتها وزارة التغير المناخي والبيئة، وضمت أسماء المزارع وأماكنها ونشاطها.

تحصين

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية بالدولة، ويأتي في مقدمتها تحصين الحيوانات ضد الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، وتقديم الخدمات العلاجية للحيوانات، وإحكام الرقابة على المنافذ، بالإضافة الى تطبيق نظام الرصد الوبائي من خلال تنفيذ برامج المسح والاستقصاء الوبائي للأمراض الحيوانية بشكل سنوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما تقوم الوزارة بتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالثروة الحيوانية مع المنظمات الإقليمية والدولية كالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الزراعة والأغذية واتفاقية الصحة والصحة النباتية.

وتعمل من خلال الطاقم الإرشادي الذي يضم مهندسين ومرشدين زراعيين وبيطريين على تقديم خدمات الإرشاد بشكل دوري في مختلف المناطق، من خلال زيارات ميدانية ينفذها الفريق، حيث يتم التعريف بأهم الأمراض المنتشرة في كل منطقة، والطرق التي تحد من انتشارها، وتطوير معارف مربي الحيوان، وإكسابهم المهارات اللازمة للوقاية ولمكافحة الأمراض، وكذلك إصدار النشرات التوعوية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستند في الموافقة على تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني إلى قانون اتحادي ومجموعة من القرارات التنظيمية للشروط الفنية والصحية لبعض أنواع المزارع الإنتاجية، بحيث تتضمن القرارات المستندات والوثائق المطلوبة للترخيص، بالإضافة إلى المواصفات الفنية والصحية للموقع .

والذي يتطلب أن يكون بعيداً عن التجمعات السكانية ومصادر المياه العامة، والتلوث الصناعي كالكسارات والمصانع وأماكن تجميع وحرق النفايات، والصرف الصحي وأي مخلفات كيماوية أو بيولوجية بمسافة لا تقل عن 10 كيلومترات.

كهرباء

كما يتطلب ترخيص موقع مزارع الإنتاج الحيواني توفير مصدر كهرباء دائم وشبكة صرف صحي في المزرعة وسهولة الوصول إليها كما يجب وجود منطقة محايدة تفصل المزرعة ومحيطها الخارجي وتحد هذه المنطقة بسورين وبوابتين لمنع دخول الحيوانات البرية الضالة، وتوفير حوضين لتطهير السيارات ووحدات منفصلة ذات مواصفات خاصة بالأسطح والأرضيات والأسقف والأبواب تمنع تسرب المياه ولا تسمح بمرور القوارض.

بلاغات

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أنها تتلقى البلاغات التي ترد على المزارع من خلال بوابة «حكومتي»، حيث يقوم قسم التدقيق الحيواني برصد بعض المخالفات على مزارع الإنتاج الحيواني بالدولة والمتعلقة بانبعاثات الروائح بسبب عدم وجود محارق نظامية داخل هذه المزارع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز