طقس الإمارات المتوقع غداً.. حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا نهاراً وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:14المد الثاني عند الساعة 02:49 والجزر الأول عند الساعة 09:23 الجزر الثاني عند الساعة 20:34.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:36 المد الثاني عند الساعة **: ** والجزر الاول عند الساعة 18:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:01.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 33 70 25 دبي 44 32 70 20 الشارقة 45 32 75 25 عجمان 43 31 70 25 أم القيوين 43 30 70 20 رأس الخيمة 45 32 60 30 الفجيرة 38 32 80 50 العين 46 33 50 15 ليوا 47 32 65 15 الرويس 43 31 80 25 السلع 43 32 85 30 دلما 38 32 80 55 طنب الكبرى 38 31 80 35 طنب الصغرى 38 31 80 35 أبو موسى 38 31 85 40 .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز