سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على الإمارات

المصدر: ابو ظبي ـ مصطفى خليفة

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سقطت اليوم أمطار غزيرة على شارع الإمارات واكسبو في دبي، وكانت متوسطة وغزيرة في الشارقة والبديع والبداير والقطائع وعلى طريق نزوى المدام وفلج المعلا ومهذب والعذيب واللبسة والراشدية في أم القيوين، وكانت خفيفة إلى متوسطة على الغيل برأس الخيمة وخطم الشكلة في العين والذيد بالشارقة وخورفكان.

كما هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة أحيانا في ساعات الصباح على خضيرة ومليحة في الشارقة ومربض بالفجيرة وعلى طريق حمامة وحميم بمنطقة الظفرة والخزنة في العين

وقد تشكّلت السحب الركامية الممطرة منذ الصباح وكانت مصحوبة برياح نشطة السرعة وقوية أحيانا وصلت سرعتها إلى 45 كم/ساعة، مثيرة للغبار وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، خاصة مع انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والرياح شديدة السرعة وتوخي الحيطة والحذر على الطرق السريعة وخفض السرعة وترك مسافة آمنة بين المركبات، كما دعا المركز إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه، وتجنب ارتياد البحر خلال هذه الفترة لاضطرابات الموج.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتعرض مناطق الدولة لحالة جوية غير مستقرة نتيجة لحركة خط الالتقاء المداري باتجاه الشمال مع امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق، يعمل على تدفق كتلة هوائية رطبة من الشرق باتجاه الدولة وكذلك تحرك تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية ممطرة قد يصاحبها البرق والرعد أحياناً.

فيما يتعمق المنخفض السطحي والعلوي على الدولة ليصبح الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي تدني الرؤية في المناطق المكشوفة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الجمعة حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي مع سحب ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، ويوم السبت يكون حارا نهاراً وصحوا إلى غائم جزئي مع وجود السحب الركامية الممطرة شرقاً وتمتد على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر.

كما يتوقع أن يكون طقس الأحد حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر وحدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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