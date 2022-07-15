ولي عهد عجمان يطلق الحزمة الثانية لمشاريع تطوير البنية التحتية بـ 102 مليون

المصدر: عجمان - وام

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أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الحزمة الثانية لمشاريع تطوير البنية التحتية بالإمارة، بأكثر من 102 مليون درهم، والمندرجة ضمن الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية والنهوض بإمارة عجمان لتكون إحدى أهم المدن العصرية في مجال العمارة والتشييد.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجهود دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والكفاءات المؤهلة وفرق العمل، التي وضعت خطة شاملة لتنفيذ مشاريع تصل لأكبر شريحة من المجتمع ويلمس أثرها سكان الإمارة والزوار والسياح، مؤكداً سموه أن جميع الجهات والدوائر تتعاون في ما بينها لإتمام المشاريع الحيوية الهادفة للارتقاء ببيئة عجمان لتكون حاضنة للاستثمار وريادة الأعمال وافتتاح المشاريع الناجحة.

شارع الاتحاد

وبيّن سموه - خلال اطلاعه على مخطط تطوير شارع الاتحاد - أن الشارع يعد أحد أهم شوارع الإمارة، ويشهد حركة دائمة على مدار الساعة، كما ويربط بين إمارة عجمان والإمارات الأخرى، مما يستدعي تطويره وضمان حركة ميسرة وآمنة لمرتاديه.

وأوضح سموه أن شارع الاتحاد، الذي ستبلغ تكلفة تطويره 71 مليوناً و600 ألف درهم، سيوفر التوسعة المطلوبة والتي تتواءم مع حجم الاستخدام، مؤكداً أن الجميع يسعى لمعرفة المتطلبات والوقوف على احتياجات كل فرد في المجتمع، فهدفنا تسهيل الوصول للأماكن المنشودة خلال أوقات قياسية.

سوق مشيرف

وقال سموه: «إن الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، سلطت الضوء على الاهتمام بالجوانب الرياضية والثقافية والاقتصادية، وعليه ستعمل فرق العمل على إنجاز مشروع مسار الدراجات والبالغ تكلفته 4 ملايين و380 ألفاً و500 درهم، ومشروع المسار التراثي والبالغ كلفته 12 مليون درهم، كما ستتواصل الجهود لإنهاء مشروع تطوير سوق مشيرف والمقدرة تكلفته 3 ملايين و100 ألف درهم، بالإضافة لمشروع الإنارة البالغ تكلفته 11 مليون درهم».

جهود

قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان شرحاً مفصلاً لسمو ولي عهد عجمان عن مخططات المشاريع والأهداف المنشودة ونطاق العمل والفوائد المرجوة، مثمّناً جهود القيادة الحكيمة بالإمارة وحرصها بشكل دائم ودؤوب على دعم المشاريع التطويرية ومنح الدائرة الضوء الأخضر لتدشين وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة.

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