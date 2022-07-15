«خيرية الشارقة» تستقبل وفد حملة «تيسير الحج»

المصدر: الشارقة – البيان

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عاد وفد حجاج جمعية الشارقة الخيرية الموفدون ضمن الحملة الوطنية لبعثة حجاج بيت الله إلى أرض الدولة، أمس الأول عبر مطار الشارقة الدولي. وقال علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار بالجمعية: نبارك للإخوة أعضاء وفد جمعية الشارقة الخيرية الذين أدوا مناسك الحج برعاية من الجمعية التي قامت على إيفادهم من خلال مشروعها الخيري «تيسير الحج» والذي تكفلت من خلاله بكامل برامج الحج لنحو 120 شخصاً من ذوي الدخل المحدود بدعم من المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء. وأضاف إن الجمعية بادرت إلى إطلاق هذه الحملة لمساعدة الفئات التي حصلت على موافقات أولية بأداء المناسك ولكن ظروفهم لم تسعفهم على سداد رسوم البرنامج فبادرت الجمعية بدعم متبرعيها ودعم هذه الفئات والتكفل بها شريطة التأكد من أحقيتهم في الحصول على المساعدة.

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