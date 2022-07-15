«بيئة أبوظبي» تطلق «منشآتي مسؤوليتي»

المصدر: (أبوظبي-وام)

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أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي حملتها المجتمعية «منشآتي مسؤوليتي»، وذلك بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي وذلك في إطار مبادرة شبكة المؤسسات الخضراء، وتم تصميم هذه المبادرة لتمكين المؤسسات الصناعية من تبني ممارسات أكثر استدامة لإدارة النفايات، وتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

تهدف حملة «منشآتي مسؤوليتي»، التي انطلقت في شهر مايو وتستمر حتى ديسمبر 2022، إلى تثقيف المنشآت الصناعية وزيادة وعيها البيئي فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على نظافة إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لموظفيها للمشاركة في فعاليات مثل حملات التنظيف للمناطق المجاورة للمنشأة، وذلك في إطار مسؤولياتها المجتمعية.. إضافة إلى دعم أنشطة البحث العلمي ضمن مساهماتهم في دعم علم المواطن (علم الجميع)، والذي يعني مشاركة المجتمع تطوعًا في اكتشاف المعرفة العلمية الجديدة، بالمساهمة في عملية جمع البيانات العلمية، أو تقييمها.

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